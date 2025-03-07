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Депутат заявил о массовых махинациях на АЗС в Азербайджане

First News Media15:20 - Сегодня
Депутат заявил о массовых махинациях на АЗС в Азербайджане

На ряде автозаправочных станций в Азербайджане серьезно нарушаются права граждан — объем заправляемого бензина намеренно занижается различными методами.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем пленарном заседании парламента депутат Рази Нуруллаев выступил с заявлением о систематическом обмане на АЗС, в том числе и на станциях LUKoil.

«Или не доливают бензин, или возвращают меньше сдачи. Бывает, что останавливают аппарат и начинают заправку заново, чтобы сбить показания заливаемого топлива. Эти нарушения продолжаются десятилетиями и происходят до сих пор», — подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на разницу в показателях на электронных табло автомобилей после заправки на разных станциях.

«Современные автомобили оснащены системами, которые показывают, сколько километров можно проехать на полном баке. Почему на отдельных АЗС эта разница составляет 60–90 км? Это прямое свидетельство хищений топлива, объем которых достигает десятков тонн в сутки», - заявил парламентарий.

Нуруллаев призвал соответствующие органы принять меры и навести порядок в этой сфере, обеспечив защиту прав потребителей.

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