Спецпредставитель Трампа по Украине высказался об обещании завершить конфликт за 24 часа

Президент США Дональд Трамп обещал завершить конфликт в Украине за сутки, но он не уточнял, в какой именно день.

Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине и России Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям, запись доступна на YouTube-канале организации.

«Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день», — сказал Келлог в ходе своего доклада, вызвав смех аудитории.

Ранее спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что Украина сама виновата в том, что США прекратили делиться с ней разведданными.

Он подчеркнул, что решение США приостановить обмен разведданными — «это пауза, а не конец». По словам Келлога, таким способом Вашингтон хочет «привлечь внимание» Киева.

Спецпосланник также заявил, что администрация Трампа будет готова работать с украинским лидером Владимиром Зеленским после подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

Источник: Lenta.ru