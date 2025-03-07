Саудовская Аравия подтвердила, что организует встречу представителей США и Украины
Представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в саудовском городе Джидда. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел королевства в соцсети X.
«Королевство приветствует проведение запланированных переговоров между США и Украиной», — говорится в сообщении.
Встреча пройдет в Джидде, где стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.
Источник: Газета.ру
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