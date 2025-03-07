АЖД: восстановлена нормальная работа поездов - ВИДЕО

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», нормальная работа поездов восстановлена.

20:00

Движение поездов на Абшеронской кольцевой железной дороге задержалось из-за технической неисправности одного из составов, который простоял около получаса на станции Горадиль.

Как говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), инцидент произошел в час пик - с 18:00 до 19:00, что привело к задержкам пассажирских экспрессов, курсирующих по маршрутам Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт. Отмечается, что один из поездов, следовавший из Баку в Сумгайыт через Пиршаги, сломался в районе Горадиля.

«Состав простоял около 30 минут. Поскольку это произошло в период пиковой нагрузки, сбой повлиял на график движения других поездов. Принимаются необходимые меры для устранения проблемы. Общественность будет проинформирована дополнительно», - подчеркнули в АЖД.