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В Laser Beauty Clinic, лицензия которой приостановлена, вновь выявлены нарушения

First News Media20:20 - 07 / 03 / 2025
В Laser Beauty Clinic, лицензия которой приостановлена, вновь выявлены нарушения

Министерство здравоохранения Азербайджана провело проверку в клинике «Laser Beauty».

Об этом говорится в сообщении Центра аналитической экспертизы Минздрава.

«Напомним, что из-за невыполнения предписаний Министерства здравоохранения по устранению нарушений условий лицензии лицензионное приложение клиники «Laser Beauty» по данному филиалу было приостановлено административным актом Министерства экономики, предприятию был назначен срок до 12 марта для устранения недочетов.

Однако была получена информация о продолжении там медицинских процедур. В связи с этим Министерством здравоохранения была проведена проверка в клинике с участием главврача Рены Солтановой и на основании представленных документов.

По итогам проверки, в соответствии со статьей 210.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, на ООО «LASER BEAUTY ESTETİK KLİNİKASI» был составлен протокол об административном правонарушении. Протокол отправлен в Министерство здравоохранения для дальнейшего исполнения», - говорится в сообщении.

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