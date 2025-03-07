Названа причина аварии автобуса без водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в Сабаильском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, автобус марки Daewoo с номерным знаком 10-TG-753, попавший сегодня в аварию на проспекте Нефтчиляр, принадлежит Fidan, передает 1news.az.

«Согласно предварительному расследованию, инцидент произошел из-за технической неисправности транспортного средства. В результате происшествия никто не пострадал. От перевозчика, эксплуатирующего автобусы, не соответствующие техническим требованиям пассажирских перевозок, получены объяснения», - добавили в агентстве.

Напомним, что маршрутная линия №53 будет выставлена на конкурс, автобусы - заменены на новые. Конкурс организуется в соответствии с законом «Об автомобильном транспорте» и «Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом», утвержденными постановлением Кабинета министров №52 от 3 апреля 2009 года.

10:15

В автобусе, попавшем в аварию около Площади Флага, не было водителя.

Как сообщает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщил начальник Управления дорожной полиции города Баку Тогрул Насирли.

"Инцидент произошел сегодня утром в Сабаильском районе столицы на проспекте Нефтяников.

Припаркованный автобус Daewoo с государственным регистрационным номером 10-TG-753 из-за неисправности тронулся с места и врезался в ограждение на обочине дороги. В автобусе не было водителя. По факту ведется расследование", - сказал Т.Насирли.

09:50

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие в районе Площади флага.

Во время инцидента пассажирский автобус потерял управление, преодолел дорожное ограждение и выехал на территорию Приморского бульвара.

Подробности аварии и информация о пострадавших пока не поступали.

Предоставляем кадры с места происшествия