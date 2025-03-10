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От блогеров до моделей: Сестры из Азербайджана в рекламе Balmain - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
От блогеров до моделей: Сестры из Азербайджана в рекламе Balmain - ФОТО

Несколько лет назад люди, стремившиеся к успеху, не знали о социальных сетях и не использовали их как инструмент для карьерного роста.

Все было просто: учеба, работа, стаж и постепенное продвижение по карьерной лестнице. Но сегодня социальные сети открывают совершенно новые горизонты, предлагая молодым людям уникальную возможность строить карьеру, зарабатывать деньги и развивать свои таланты без привязки к традиционным рабочим местам.

Каждый, кто знаком с Интернетом, может создать свой личный бренд, развивать его в социальных сетях и монетизировать свою популярность. И примеров тому множество. Одним из них является Негин Мирсалехи, родом из Нидерландов. Она начинала как фэшн-блогер в Instagram, делилась своими образами и советами по стилю. Со временем ее популярность выросла, и она запустила собственный бренд средств по уходу за волосами Gisou, вдохновленный семейным пчеловодческим бизнесом. Сегодня Gisou известен во всем мире, а Негин является одной из самых успешных инфлюенсеров в бьюти-индустрии.

Худа Каттан - еще один блогер, сумевшая построить карьеру благодаря соцсетям. Визажист и бьюти-блогер из Дубая начинала с публикации макияжных уроков в Instagram и YouTube. Вскоре ее экспертиза и популярность привели к созданию собственного косметического бренда Huda Beauty, который сегодня входит в число крупнейших мировых бьюти-компаний.

Социальные сети также стали мощным инструментом для бизнеса. Instagram и TikTok уже давно используются предпринимателями для продвижения своих продуктов и услуг. Например, российский бренд одежды 12storeez, основанный сестрами Ириной и Мариной Голомаздиными, начинался как небольшой интернет-магазин, но благодаря грамотному продвижению в соцсетях стал одним из самых популярных в стране.

@12storeez.com

Longing for luxurious textures and quality combinations? Feel the love with a functional autumn wardrobe now at 12storeez.store 🍂 ♬ original sound - 12storeez.com

Наши гости сегодня - Камилла и Хадиджа Станза, сестры из Азербайджана, которые тоже сумели построить успешную карьеру благодаря социальным сетям. Они не просто ведут блоги, но и сотрудничают с известными брендами, и это делает их историю особенно интересной.

- Как вы начинали в социальных сетях? Что, по вашему мнению, способствовало вашему успеху в соцсетях в первую очередь?

- Социальные сети всегда интересовали нас, но мы никогда не ставили целью быть блогерами, просто любили создавать стильные образы и делиться ими с подписчиками. Чем большему числу людей нравились наши наряды и сочетания, тем более креативными мы становились. Уверены, что главный секрет нашего успеха — это верность своему стилю.

- Как вы нашли свой уникальный стиль и эстетику в целом и в ведении соцсетей в частности?

- Для нас стиль — это не просто одежда, это - целая эстетика. Очень важно не только то, что мы носим, но и как мы создаем атмосферу съемок, выбираем материалы и ткани. Именно эти детали формируют наш образ. С течением времени наш стиль стал более минималистичным, с акцентом на элегантные детали, что является теперь нашей визитной карточкой.

- Как пользователи социальных сетей восприняли блогеров в хиджабах? Какое место в своих блогах вы уделяете религии?

- Отношение к блогерам в хиджабах разное. Некоторые нас поддерживают, другие осуждают. Для нас хиджаб — это форма самовыражения. В своих блогах мы больше фокусируемся на моде и эстетике, но наша вера и образ жизни гармонично дополняют друг друга. Религия дает нам внутреннее спокойствие и баланс, что также находит отклик у нашей аудитории.

- Как вы из блогеров превратились в инста-моделей? И как ваша семья отнеслась к тому, что вы начали работать моделями?

- Создавая визуальный контент как блогеры, мы начали более активно работать в сфере моделинга. Первая съемка была волнительной, ведь нужно было не просто позировать, а передать историю бренда. Семья отнеслась к нашему новому начинанию с интересом, а со временем поняла, что для нас это не просто работа, а форма творческого самовыражения. Поддержка семьи для нас очень важна.

- Расскажите о сотрудничестве с международными брендами, например, Balmain. Что вам это дало?

- Сотрудничество с Balmain - важный этап в нашем профессиональном развитии. Участие в съемке для средств по уходу за волосами в хиджабе стало примером того, что модная индустрия открыта для разнообразия. Креативный подход бренда вдохновил нас и показал, что, оставаясь верными своему стилю, можно получить признание на международной арене.

- Как ваш успех в соцсетях повлиял на вашу жизнь и жизнь ваших близких? Какие изменения произошли? Есть ли минусы?

- Наш успех в социальных сетях сильно изменил нашу жизнь. Мы получили возможность работать в сфере, которая нам нравится, заниматься творчеством и сотрудничать с крупными брендами. Наша семья гордится нами и поддерживает. Главное, что мы вдохновляем не только себя, но и других. Но у успеха есть и оборотная сторона: постоянное внимание и давление, чтобы соответствовать идеалу. Мы стараемся сохранять баланс и оставаться верными себе.

- Какой совет вы бы дали девушкам, мечтающим построить карьеру в соцсетях?

- Всегда быть искренними и оставаться верными своему стилю. Люди ценят искренность. Кроме того, не надо бояться проявлять креативность и важно постоянно работать над собой.

Ознакомившись с различными блогерскими историями, можно с уверенностью сказать, что блогинг сегодня развивается стремительными темпами и дает людям возможность зарабатывать, занимаясь любимым делом и пробуя себя в разных сферах. Главное — найти правильный подход, определить свой стиль и создавать креативные идеи, ведь именно это играет ключевую роль в развитии и успешной монетизации социальных сетей. Мир изменился, и у каждого есть шанс превратить свое увлечение в свой профессиональный успех.

Шалаля Хагвердиева

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