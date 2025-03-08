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В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Международного женского дня - ФОТО

First News Media15:10 - Сегодня
В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Международного женского дня - ФОТО

С участием семей шехидов, женщин-военнослужащих Азербайджанской армии, государственных служащих и гражданских сотрудников состоялся цикл праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в начале мероприятий минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участникам мероприятий было зачитано поздравление министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова.

Выступавшие отметили, что труд женщин-военнослужащих, несущих службу во всех видах войск Азербайджанской армии, в специальных военно-учебных заведениях и специальных военно-медицинских учреждениях, а также женщин, работающих в гражданской сфере, всегда высоко ценится. Были переданы пожелания успехов в дальнейшей службе и в личной жизни.

Подчеркивалось, что под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанские женщины активно участвуют в успешной реализации крупных проектов, направленных на защиту национально-духовных ценностей, продвижение идей гуманизма и сохранение традиций. Кроме того, они вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и восстановление её территориальной целостности.

Затем женщинам, участвовавшим в мероприятиях, были преподнесены букеты цветов и подарки.

В рамках проведенных мероприятий состоялись концертные программы с участием эстрадного ансамбля Отдельного образцового оркестра Министерства обороны, Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также коллективов районных отделов культуры.

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