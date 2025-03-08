Тяжело пострадавший в ДТП в Евлахе скончался в больнице

Мужчина, получивший тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии в Евлахе, скончался в больнице.

Как сообщает Report, житель Бардинского района Турал Зейналов, 1991 года рождения, несколько дней назад пострадавший в результате опрокидывания автомобиля в селе Аран Евлахского районе, сегодня скончался в больнице, где находился на лечении.

Отметим, что в результате ДТП также пострадали три человека.

Расследование по факту продолжается.