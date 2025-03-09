В Имишли трое скончались, еще один госпитализирован с отравлением угарным газом - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность человека, отравившегося угарным газом в Имишлинском районе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Сегодня в 21:30 в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Имишлинской центральной районной больницы был госпитализирован Васиф Азадов (1989 г.р.). Ему был поставлен диагноз отравление угарным газом. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в информации.

Отметим, что личности погибших в настоящее время уточняются.

2025/03/08 23:25

В Имишлинском районе от отравления угарным газом скончались три человека.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в поселке Бахрамтепе.

По предварительным данным, трое членов одной семьи скончались от отравления угарным газом в доме, где они проживали, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время их личности устанавливаются.

По данному факту ведется расследование.