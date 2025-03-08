Дорожная полиция призвала водителей быть осторожными на дороге Баку-Губа-граница РФ - ФОТО

В связи с проведением ремонтных работ на путепроводе и мосту через канал на 102-м километре автодороги М-1 Баку-Губа-государственная граница России с 10:00 8 марта 2025 года на указанном участке дороги частично ограничено движение транспортных средств.

По сообщению Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) со ссылкой на информацию Госагентства автодорог Азербайджана, ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ.

«Учитывая изменения, вносимые в организацию дорожного движения, Главное управление Государственной дорожной полиции просит водителей быть более внимательными на указанном участке дороги, безусловно выполнять требования временных дорожных знаков, воздерживаться от действий, создающих угрозу собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других участников дорожного движения», — говорится в сообщении ГУГДП.