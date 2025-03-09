 Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

First News Media14:30 - Сегодня
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами пасмурно.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Местами ожидается туман. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°С тепла, днем ​​- 9-13°С тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков и западный ветер.

Местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит 4-8°С тепла, днем ​​- 15-20°С тепла, в горах ночью - от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ​​- 8-13°С тепла.

Поделиться:
735

Актуально

Общество

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

В мире

PKK может провести съезд и объявить о самороспуске в ближайший месяц

Общество

В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Гяндже младенец скончался в утробе матери - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов - ОБНОВЛЕНО

Госфонд соцзащиты опубликовал заявление в связи с ДТП с участием своего сотрудника

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

В Гяндже младенец скончался в утробе матери - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Выжившая в авиакатастрофе Айдан Рахимли: Очень тяжело терять коллег - ВИДЕО

Дизайнером Зеленского оказалась азербайджанка - ФОТО

На улице Узеира Гаджибейли изменена схема движения: Новые правила – ФОТО

Али Асадов прибыл на место пожара на НПЗ - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике - ФОТО

Сегодня, 16:50

В США заявили о прекращении поддержки F-16 на Украине

Сегодня, 16:40

PKK может провести съезд и объявить о самороспуске в ближайший месяц

Сегодня, 16:15

Гебрейесус: ВОЗ работает над поставкой лекарств в Сирию

Сегодня, 16:00

В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:35

Технические неполадки заставили самолет Air Astana вернуться в Актау

Сегодня, 15:15

Госфонд соцзащиты опубликовал заявление в связи с ДТП с участием своего сотрудника

Сегодня, 14:50

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

Сегодня, 14:30

Париж направит Киеву оружие за счет доходов от замороженных активов РФ

Сегодня, 14:05

В Гяндже младенец скончался в утробе матери - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:45

На Украине произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard

Сегодня, 13:15

Силы безопасности Сирии обвинили «Хезболлах» в дестабилизации ситуации в стране

Сегодня, 12:55

Музыкальный праздник Бриллиант Дадашевой: Путешествие во времени, обновленные хиты и трогательные трибьюты - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

В США ученые сообщили о возможности возродить шерстистых мамонтов к 2028 году

Сегодня, 12:10

Маск допустил обрушение украинского фронта при отключении Starlink

Сегодня, 11:50

Полиция арестовала активиста, забравшегося на лондонский Биг-Бен

Сегодня, 11:15

Число погибших в результате наводнения в Аргентине выросло до 13 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:50

Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Монтенегро

Сегодня, 10:30

Израиль и ХАМАС не договаривались о перемирии на время Рамадана

Сегодня, 10:10

Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться

Сегодня, 09:55
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55