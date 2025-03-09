Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами пасмурно.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Местами ожидается туман. Прогнозируется юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-6°С тепла, днем - 9-13°С тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.
В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков и западный ветер.
Местами возможен туман.
Температура воздуха ночью составит 4-8°С тепла, днем - 15-20°С тепла, в горах ночью - от 3°С мороза до 2°С тепла, днем - 8-13°С тепла.
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