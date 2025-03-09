Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами пасмурно.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Местами ожидается туман. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°С тепла, днем ​​- 9-13°С тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков и западный ветер.

Местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит 4-8°С тепла, днем ​​- 15-20°С тепла, в горах ночью - от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ​​- 8-13°С тепла.