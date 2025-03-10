 Специалист-эксперт Минздрава о том, каким должно быть правильное питание во время ифтара | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Специалист-эксперт Минздрава о том, каким должно быть правильное питание во время ифтара

Феликс Вишневецкий13:00 - Сегодня
Специалист-эксперт Минздрава о том, каким должно быть правильное питание во время ифтара

Специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев рассказал в интервью, опубликованном на официальном сайте Министерства здравоохранения, о том, каким должно быть правильное питание во время ифтара.

Терапевт отмечает, что для качественного проведения дня до ифтара во время сухура (предрассветная трапеза) очень важно употреблять достаточное и сбалансированное количество пищи: «Сухур должен заменить завтрак, который является самым важным приемом пищи в течение дня. Если вы не встаете на утренний прием пищи или во время сухура пьете только воду, то уровень сахара в крови во время поста может упасть быстрее. В результате этого вы начнете день неподготовленным, будете вялыми и немотивированными весь день. Такое питание в течение месяца также может иметь риск для здоровья. Напротив, если предрассветная трапеза состоит из обильной пищи, то ночью скорость обмена веществ снижается, увеличивая скорость преобразования пищи в жир, что влечет за собой набор веса».

По словам терапевта, на сухур рекомендуется легкий завтрак, состоящий из молока, йогурта, сыра, куриных яиц, сырых овощей и фруктов, или обед из супа, блюд с оливковым маслом, кефира и салата: «Чтобы «отсрочить» чувство голода в течение дня, целесообразно употреблять волокнистые сложные углеводы, такие как фасоль, горох, чечевица и булгур, которые продлевают время вывода пищи из желудка. Следует избегать чрезмерно жирной, соленой, тяжелой пищи и выпечки».

Специалист-эксперт Минздрава подчеркивает, что за столом для ифтара, которого с нетерпением ждут в течение всего дня и где психологический и физиологический голод достигает своего пика, можно перестараться с количеством и разнообразием блюд: «Важно тщательно пережевывать пищу и не есть слишком быстро, чтобы избежать проблем с пищеварением. После традиционного разговения оливками или финиками с водой трапезу можно начать с небольшого количества супа и салата. Затем вы можете съесть мясоовощные блюда или постную и нетяжелую мясную и овощную пищу с небольшим количеством оливкового масла, 1-2 ломтика хлеба или небольшое количество риса или макарон. Между ифтаром и сухуром можно небольшими порциями употреблять фрукты, сухофрукты, орехи, молоко/йогурт, а также фруктовые и молочные десерты, но не каждый день».

Ответил Закир Гулиев и на вопрос о том, какие чаи и напитки полезны во время имсака и ифтара: «Вода имеет большое значение для удовлетворения потребностей организма в жидкости. Общее количество жидкости, потребляемой в течение дня, составляет 2000–2500 мл. Вода должна быть основным источником жидкости для удовлетворения потребностей организма. Вода не содержит энергии и обеспечивает наилучшее увлажнение. Поскольку чувство жажды уменьшается после 65 лет, то этим лицам следует обращать внимание на то, чтобы пить воду до того, как они почувствуют жажду. Воду можно ароматизировать мятой, палочками корицы, лимоном и фруктовым льдом. Суточную потребность в воде можно рассчитать следующим образом: 35 мл x вес тела (кг). Чтобы удовлетворить потребность организма в жидкости во время Рамазана, можно пить айран, свежевыжатые фруктовые и овощные соки, обычную газировку и др. При этом следует проявлять осторожность и не употреблять слишком часто».

Рассказал терапевт и о том, каким должен быть правильный режим сна во время поста: «Изменения, вызванные голоданием во время поста, влияют на биологические часы нашего организма. Во время Рамазана наш обычный режим еды и питья, а также сон приобретают другой ритм. В период между ифтаром и сухуром порой бывает сложно скорректировать график сна, особенно в первые несколько дней. Эти внезапные изменения могут вызвать такие проблемы, как усталость, бессонница и снижение работоспособности в дневное время. Исследования показывают, что люди, которые постятся, спят примерно на полтора часа меньше обычного. Разбивка сна на небольшие отрезки тоже отрицательно влияет на качество сна. Однако существуют практические решения этих проблем. Эксперты подчеркивают, что очень важно составить особый график сна на время Рамазана и спать не менее четырех часов подряд ночью. Ранний отход ко сну и время для отдыха после ифтара могут обеспечить более качественный сон в течение ночи».

Поделиться:
85

Актуально

Общество

Как долго в Баку будет наблюдаться туман?

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 15° тепла

Мнение

Поиск выхода из стратегического тупика: Проблема Кипра требует ...

Lifestyle

От блогеров до моделей: Сестры из Азербайджана в рекламе Balmain - ФОТО

Общество

Госкомиссия Азербайджана представила отчет о поисках пропавших без вести граждан

Abşeron Dəyirmanı объявляет скидки на муку в преддверии праздников - ФОТО

Специалист-эксперт Минздрава о том, каким должно быть правильное питание во время ифтара

На Земле бушует геомагнитная буря

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Баку продолжается расследование инцидента с директором школы

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – Физули: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

На улице Узеира Гаджибейли изменена схема движения: Новые правила – ФОТО

В Баку установят цирк-шапито

Последние новости

Госкомиссия Азербайджана представила отчет о поисках пропавших без вести граждан

Сегодня, 13:20

Abşeron Dəyirmanı объявляет скидки на муку в преддверии праздников - ФОТО

Сегодня, 13:03

Захарова опровергла информацию о новых переговорах РФ и США

Сегодня, 13:02

Специалист-эксперт Минздрава о том, каким должно быть правильное питание во время ифтара

Сегодня, 13:00

На Земле бушует геомагнитная буря

Сегодня, 12:59

Погода на вторник: В Баку ожидается до 15° тепла

Сегодня, 12:58

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 12:19

Хайсам аль-Гайс: Азербайджан стал глобальным центром конструктивного диалога по энергетическим вопросам - ФОТО

Сегодня, 12:08

Россия высылает двух британских дипломатов

Сегодня, 12:02

Названы сроки 1-й попытки 2-го этапа вступительных экзаменов в Азербайджане

Сегодня, 12:00

Алла Пугачева: И в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:53

Поиск выхода из стратегического тупика: Проблема Кипра требует незамедлительного решения

Сегодня, 11:51

Сторонников «ХАМАС» будут депортировать из США

Сегодня, 11:48

Доказано следствием: 170 пленных азербайджанцев подверглись пыткам и были убиты

Сегодня, 11:34

Размер этих стипендий тоже был увеличен

Сегодня, 11:16

Пашинян троллит Саргсяна и Кочаряна: «Кто привел вас к власти?»

Сегодня, 11:09

В Шабране от отравления угарным газом скончалась 9-летняя девочка

Сегодня, 11:07

Армения уклоняется от предоставления информации о местах массовых захоронений

Сегодня, 11:05

Caliber.az исполняется четыре года

Сегодня, 11:03

СГБ: Армения упорно отказывается забирать тело Веры Агасян

Сегодня, 11:01
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55