Специалист-эксперт Минздрава о том, каким должно быть правильное питание во время ифтара

Специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев рассказал в интервью, опубликованном на официальном сайте Министерства здравоохранения, о том, каким должно быть правильное питание во время ифтара.

Терапевт отмечает, что для качественного проведения дня до ифтара во время сухура (предрассветная трапеза) очень важно употреблять достаточное и сбалансированное количество пищи: «Сухур должен заменить завтрак, который является самым важным приемом пищи в течение дня. Если вы не встаете на утренний прием пищи или во время сухура пьете только воду, то уровень сахара в крови во время поста может упасть быстрее. В результате этого вы начнете день неподготовленным, будете вялыми и немотивированными весь день. Такое питание в течение месяца также может иметь риск для здоровья. Напротив, если предрассветная трапеза состоит из обильной пищи, то ночью скорость обмена веществ снижается, увеличивая скорость преобразования пищи в жир, что влечет за собой набор веса».

По словам терапевта, на сухур рекомендуется легкий завтрак, состоящий из молока, йогурта, сыра, куриных яиц, сырых овощей и фруктов, или обед из супа, блюд с оливковым маслом, кефира и салата: «Чтобы «отсрочить» чувство голода в течение дня, целесообразно употреблять волокнистые сложные углеводы, такие как фасоль, горох, чечевица и булгур, которые продлевают время вывода пищи из желудка. Следует избегать чрезмерно жирной, соленой, тяжелой пищи и выпечки».

Специалист-эксперт Минздрава подчеркивает, что за столом для ифтара, которого с нетерпением ждут в течение всего дня и где психологический и физиологический голод достигает своего пика, можно перестараться с количеством и разнообразием блюд: «Важно тщательно пережевывать пищу и не есть слишком быстро, чтобы избежать проблем с пищеварением. После традиционного разговения оливками или финиками с водой трапезу можно начать с небольшого количества супа и салата. Затем вы можете съесть мясоовощные блюда или постную и нетяжелую мясную и овощную пищу с небольшим количеством оливкового масла, 1-2 ломтика хлеба или небольшое количество риса или макарон. Между ифтаром и сухуром можно небольшими порциями употреблять фрукты, сухофрукты, орехи, молоко/йогурт, а также фруктовые и молочные десерты, но не каждый день».

Ответил Закир Гулиев и на вопрос о том, какие чаи и напитки полезны во время имсака и ифтара: «Вода имеет большое значение для удовлетворения потребностей организма в жидкости. Общее количество жидкости, потребляемой в течение дня, составляет 2000–2500 мл. Вода должна быть основным источником жидкости для удовлетворения потребностей организма. Вода не содержит энергии и обеспечивает наилучшее увлажнение. Поскольку чувство жажды уменьшается после 65 лет, то этим лицам следует обращать внимание на то, чтобы пить воду до того, как они почувствуют жажду. Воду можно ароматизировать мятой, палочками корицы, лимоном и фруктовым льдом. Суточную потребность в воде можно рассчитать следующим образом: 35 мл x вес тела (кг). Чтобы удовлетворить потребность организма в жидкости во время Рамазана, можно пить айран, свежевыжатые фруктовые и овощные соки, обычную газировку и др. При этом следует проявлять осторожность и не употреблять слишком часто».

Рассказал терапевт и о том, каким должен быть правильный режим сна во время поста: «Изменения, вызванные голоданием во время поста, влияют на биологические часы нашего организма. Во время Рамазана наш обычный режим еды и питья, а также сон приобретают другой ритм. В период между ифтаром и сухуром порой бывает сложно скорректировать график сна, особенно в первые несколько дней. Эти внезапные изменения могут вызвать такие проблемы, как усталость, бессонница и снижение работоспособности в дневное время. Исследования показывают, что люди, которые постятся, спят примерно на полтора часа меньше обычного. Разбивка сна на небольшие отрезки тоже отрицательно влияет на качество сна. Однако существуют практические решения этих проблем. Эксперты подчеркивают, что очень важно составить особый график сна на время Рамазана и спать не менее четырех часов подряд ночью. Ранний отход ко сну и время для отдыха после ифтара могут обеспечить более качественный сон в течение ночи».