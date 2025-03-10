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Госкомиссия Азербайджана представила отчет о поисках пропавших без вести граждан

First News Media13:20 - Сегодня
Госкомиссия Азербайджана представила отчет о поисках пропавших без вести граждан

10 марта 2025 года Государственная комиссия Азербайджана по военнопленным, заложникам и без вести пропавшим гражданам организовала церемонию презентации «Оценочного отчета о поиске без вести пропавших лиц в Азербайджанской Республике», подготовленного Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (ICMP).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство, в мероприятии приняли участие члены Государственной комиссии по военнопленным, заложникам и без вести пропавшим гражданам, сотрудники ее рабочей группы, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты парламента, руководители соответствующих государственных учреждений, неправительственных организаций и средств массовой информации.

В ходе мероприятия было отмечено, что в результате военной агрессии Армении без вести пропали около четырех тысяч наших граждан. Вопрос без вести пропавших лиц находится под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева, который проявляет особую чувствительность к этой проблеме. Благодаря его важным указаниям были ускорены процессы поиска и обеспечено интенсивное проведение необходимых мероприятий.

За прошедший период Государственная комиссия предприняла соответствующие шаги для выяснения судьбы пропавших без вести лиц. Продолжался процесс сбора биологических образцов у семей, были извлечены профили ДНК, а также с февраля 2021 года на освобожденных территориях проводились раскопки, в результате которых были обнаружены 23 массовых захоронения. Из этих могил были извлечены останки наших без вести пропавших соотечественников.

Было особо отмечено, что Армения отказывается сотрудничать с Азербайджаном в вопросе выяснения судьбы без вести пропавших лиц и под различными предлогами избегает предоставления информации о местах массовых захоронений.

В период конфликта Армения систематически нарушала нормы международного права, защищающие людей от насильственного исчезновения. Среди таких нарушений – захват в заложники гражданских лиц, бесчеловечное обращение и пытки военнопленных, лишение свободы без судебного приговора, внесудебные казни, массовые захоронения без соблюдения похоронных традиций. Кроме того, места захоронений преднамеренно скрывались или уничтожались. Учитывая эти тяжкие преступления, ожидается, что количество таких массовых захоронений будет расти.

Затем с речью выступила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер.

После этого состоялась презентация отчета, подготовленного Международной комиссией по итогам оценочной миссии, проведенной в нашей стране в 2023 году.

Отмечалось, что Государственная комиссия, стремясь использовать все имеющиеся возможности для завершения 30-летнего ожидания семей пропавших без вести лиц, намерена укреплять сотрудничество с Международной комиссией. Последняя обладает значительным опытом в выявлении незаконных мест захоронений по всему миру, идентификации человеческих останков, установлении судьбы пропавших без вести лиц, а также в проведении судебно-медицинских экспертиз. Комиссия располагает профессиональными экспертами, передовыми техническими возможностями и современными методами работы в данной сфере.

В заключение была выражена уверенность в том, что сотрудничество с Международной комиссией принесет эффективные результаты в деле выяснения судьбы наших без вести пропавших соотечественников.

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