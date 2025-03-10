В секретном месте: Израильский министр встретилась с изгнанной королевой Ирана

Министр инноваций, науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль встретилась в одной из европейских столиц с находящейся в изгнании королевой Ирана Фарах Диббой-Пехлеви и ее сыном, наследным принцем Резой Пехлеви.

Об этом сообщает Ynet.

По договоренности сторон, из соображений безопасности о встрече объявлено только через две недели после ее проведения, причем без подробностей о месте ее проведения. Это - первая встреча израильского министра с изгнанной королевой Ирана.

Гамлиэль рассказала о встрече в соцсети Х, написав: «Мы говорили о нашей общей надежде на лучшее будущее для иранского народа. Особая благодарность королеве и ее сыну за теплую связь между нами и их усилия по восстановлению мира и любви между народами. В следующем году в свободном Тегеране!»

Ранее по инициативе Гамлиэль наследный принц Пехлеви посещал Израиль в апреле 2023 года, за полгода до вторжения ХАМАС 7 октября.