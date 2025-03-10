Nar поддерживает личностное развитие женщин в регионах - ФОТО

Компания Nar является одним из ключевых партнеров фестиваля Her Art in Action, который стартовал сразу после Международного женского дня.

Поддерживая этот проект, Nar способствует развитию творчества и свободы самовыражения. Фестиваль проходит с 9 марта по 6 апреля, а его главная тема в этом году – «Свобода воображения», исследующая, как женщины индивидуально и коллективно представляют, визуализируют и выражают свои мечты. Организованный Союзом художников Азербайджана и платформой VarYox, фестиваль объединяет любителей искусства и способствует развитию креативного самовыражения.

В рамках своей стратегии социальной инклюзии Nar также организует участие учащихся школы-интерната №11 в фестивале. Эта инициатива помогает молодому поколению познакомиться с искусством, развивать творческий потенциал и расширять возможности для самовыражения. Ученики получат возможность ознакомиться с различными произведениями искусства в рамках выставки и принять участие в интерактивных семинарах и мероприятиях.

Директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокюма Каримова, выступая на открытии фестиваля, отметила: «В Nar мы гордимся тем, что поддерживаем искусство, сохраняющее национальные и культурные ценности. Фестиваль Her Art in Action не только укрепляет роль женщин в искусстве, но и дает возможность талантливым художникам из регионов заявить о себе. Кроме того, мы создаем инклюзивную среду, поддерживая участие учеников школы-интерната №11 в фестивале».

Кураторы выставки Лесли Грей и Айна Моаззен представили работы местных художников из различных регионов Азербайджана, а также международных художников и кураторов. Экспозиция включает живопись, видеоработы, инсталляции и перформансы, а также семинары, портфолио-ревю и дискуссии.

Фестиваль открыт для всех любителей искусства. Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке: https://herartinaction.com

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние шесть лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

На правах рекламы