 Nar поддерживает личностное развитие женщин в регионах - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Nar поддерживает личностное развитие женщин в регионах - ФОТО

First News Media15:25 - Сегодня
Nar поддерживает личностное развитие женщин в регионах - ФОТО

Компания Nar является одним из ключевых партнеров фестиваля Her Art in Action, который стартовал сразу после Международного женского дня.

Поддерживая этот проект, Nar способствует развитию творчества и свободы самовыражения. Фестиваль проходит с 9 марта по 6 апреля, а его главная тема в этом году – «Свобода воображения», исследующая, как женщины индивидуально и коллективно представляют, визуализируют и выражают свои мечты. Организованный Союзом художников Азербайджана и платформой VarYox, фестиваль объединяет любителей искусства и способствует развитию креативного самовыражения.

В рамках своей стратегии социальной инклюзии Nar также организует участие учащихся школы-интерната №11 в фестивале. Эта инициатива помогает молодому поколению познакомиться с искусством, развивать творческий потенциал и расширять возможности для самовыражения. Ученики получат возможность ознакомиться с различными произведениями искусства в рамках выставки и принять участие в интерактивных семинарах и мероприятиях.

Директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокюма Каримова, выступая на открытии фестиваля, отметила: «В Nar мы гордимся тем, что поддерживаем искусство, сохраняющее национальные и культурные ценности. Фестиваль Her Art in Action не только укрепляет роль женщин в искусстве, но и дает возможность талантливым художникам из регионов заявить о себе. Кроме того, мы создаем инклюзивную среду, поддерживая участие учеников школы-интерната №11 в фестивале».

Кураторы выставки Лесли Грей и Айна Моаззен представили работы местных художников из различных регионов Азербайджана, а также международных художников и кураторов. Экспозиция включает живопись, видеоработы, инсталляции и перформансы, а также семинары, портфолио-ревю и дискуссии.

Фестиваль открыт для всех любителей искусства. Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке: https://herartinaction.com

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние шесть лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

На правах рекламы

Поделиться:
154

Актуально

Общество

Как долго в Баку будет наблюдаться туман?

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 15° тепла

Мнение

Поиск выхода из стратегического тупика: Проблема Кипра требует ...

Lifestyle

От блогеров до моделей: Сестры из Азербайджана в рекламе Balmain - ФОТО

Общество

В Лачинском аэропорту была организована ярмарка вакансий для трудоустройства - ФОТО

IKTA: В Азербайджане скорость Интернета не является низкой

Nar поддерживает личностное развитие женщин в регионах - ФОТО

Назначен генеральный директор клиники Карабахского университета

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Баку установят цирк-шапито

В ресторане Otdıx выявлены нарушения - ФОТО

В Азербайджане увеличены размеры ряда пособий

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – Физули: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Израиль презентовал песню для «Евровидения-2025»: В ней звучат строки из Библии – ВИДЕО

Сегодня, 16:26

Советники Трампа начали работать над смягчением санкций против России

Сегодня, 16:02

Израиль предупреждает: ХАМАС и «Исламский джихад» готовят атаку из Сирии

Сегодня, 16:00

В Лачинском аэропорту была организована ярмарка вакансий для трудоустройства - ФОТО

Сегодня, 15:47

IKTA: В Азербайджане скорость Интернета не является низкой

Сегодня, 15:41

Nar поддерживает личностное развитие женщин в регионах - ФОТО

Сегодня, 15:25

Назначен генеральный директор клиники Карабахского университета

Сегодня, 15:18

В Азербайджане арестована известная тиктокерша

Сегодня, 15:07

Аркадий Гукасян: Роберт Кочарян был членом организации «Крунк»

Сегодня, 14:50

Сегодня - день памяти легендарной азербайджанской актрисы Насибы Зейналовой – ФОТО

Сегодня, 14:45

Временный поверенный в делах Азербайджана встретился с помощником главы МИД Сирии

Сегодня, 14:40

Аркадий Гукасян: Идея «Великой Армении» – это сказка

Сегодня, 14:37

Президент Азербайджана утвердил изменения в Жилищном кодексе

Сегодня, 14:31

Силы безопасности Сирии нейтрализовали вооруженные формирования сторонников Асада

Сегодня, 14:20

Александр Турчин стал новым премьером Беларуси

Сегодня, 14:11

Число погибших в ходе столкновений в Сирии превысило 1000 человек

Сегодня, 14:10

Трамп завершил проверку USAID: аннулированы 83% программ

Сегодня, 14:08

Глава комитета: Наша борьба по вопросу Западного Азербайджана должна продолжаться не только в географической, но и в идеологической плоскости

Сегодня, 14:07

Начался официальный визит спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Грузию - ФОТО

Сегодня, 14:06

В Армении предприниматели бастуют против «экономического террора»

Сегодня, 13:55
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55