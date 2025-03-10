Birbank запустил программу «PO Growth» для новых карьерных возможностей

Программа «PO Growth» от Birbank, направленная на поддержку профессионального развития молодых специалистов, предоставит желающим построить карьеру в области управления продуктами как теоретические знания, так и практический опыт.

Всего в программу «PO Growth» подали заявки 493 кандидата, и только 33 человека успешно прошли все этапы отбора и получили возможность принять участие. Одной из ключевых особенностей программы является ее структура, состоящая из 5 модулей, каждый из которых проводится разными экспертами. Среди этих экспертов — руководители офисов, владельцы продуктов, руководители центров экспертизы и местные специалисты по методологии Agile. Всего 28 тренеров внесут вклад в развитие знаний и навыков участников.

Обучение охватит весь процесс — от этапа идеи продукта до его доставки клиенту и последующего постанализа. Особое внимание будет уделено как техническим знаниям, так и развитию гибких навыков. Программа организована на основе принципов методологии Agile, что позволит участникам быстрее адаптироваться к реальной рабочей среде.

Стоит отметить, что Birbank стал одним из первых банков в стране, начавших внедрение методологии Agile в свои рабочие процессы в период с 2018-го по 2020 год. Благодаря такому подходу процесс разработки продуктов банка стал более эффективным и ориентированным на клиента. Программа «PO Growth», созданная на основе этого опыта, направлена на воспитание будущих владельцев продуктов с гибким мышлением.

Выступая на церемонии открытия программы, член Правления Birbank и главный директор по человеческому капиталу и организационному развитию Фаргана Маммадова подчеркнула важность программы, заявив: «Для нас в Birbank — это большая ответственность и одновременно предмет гордости — передавать наши знания и опыт в области управления цифровыми продуктами новому поколению и поддерживать их развитие. Мы верим, что программа «PO Growth» откроет для молодежи новые возможности как с точки зрения профессиональной карьеры, так и личностного роста. Желаем вам успехов на этом пути и с нетерпением ждем ваших будущих достижений».

Программа «PO Growth», реализуемая Birbank, станет ценной платформой как для тех, кто стремится построить карьеру в банковском секторе, так и для тех, кто хочет углубить свои профессиональные знания в области управления продуктами. Программа продлится 4 месяца, в течение которых участники пройдут интенсивное обучение и ознакомятся с реальной рабочей средой. Эта инициатива является очередным успешным шагом Birbank в направлении развития человеческого капитала и распространения культуры гибкого управления в стране.

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны в составе Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Информационный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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