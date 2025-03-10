Суд приговорил Зию Гусейнзаде к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Зии Гусейнзаде, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, под председательством судьи Азада Меджидова состоялось заключительное заседание, на котором адвокат подсудимого настаивал на оправдательном приговоре.

Однако суд признал Зию Гусейнзаде виновным и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также запретил ему занимать определенные должности в течение 2-х лет и 6 месяцев.

В ходе расследования было установлено, что учредитель ООО PKF Audit Azerbaijan и PKF Audit Consulting Зия Гусейнзаде в 2022-2023 годах совместно с другими руководителями компаний незаконно получил крупные кредиты от Европейского банка реконструкции и развития, предоставив ложные сведения о расширении деятельности. В 2022 году он также использовал поддельные документы для снятия крупной суммы с депозитного счета своей компании без согласия директора.

Отметим, что Зия Гусейнзаде также обвиняется в избиении модели Разият (Рази) Алиевой. По этому делу судебный процесс продолжается.