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Silk Way West Airlines передала Национальной авиационной академии полнопилотажный тренажер Boeing 777

First News Media18:30 - Сегодня
Silk Way West Airlines передала Национальной авиационной академии полнопилотажный тренажер Boeing 777

Silk Way West Airlines продолжает укреплять роль Азербайджана как ключевого центра обучения в области авиации.

Во время специальной церемонии грузовая авиакомпания официально передала Национальной Авиационной Академии недавно приобретенный полнопилотажный тренажер Boeing 777. В церемонии приняли участие ректор Национальной академии авиации (НАА) академик Ариф Пашаев, министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, президент Silk Way Group Заур Ахундов и президент ЗАО «Азербайджанскии авиалинии» Самир Рзаев.

Симулятор, произведенный британской компанией L3Harris Commercial Aviation Solutions, представляет собой технологию следующего поколения, предлагающую высокореалистичный опыт обучения и интегрирующую три модели Boeing 777: 777-F, 777-200 LR и 777-300 ER. Оснащенный передовыми технологиями визуализации и имитации полета, он позволяет проводить широкий спектр квалификационных сессий, оценок пилотов и сертификационных тренингов в соответствии с самыми высокими международными авиационными стандартами.

Boeing 777 FFS прошел комплексный аудит, проведенный в феврале экспертами Европейского агентства безопасности полетов (EASA). Успешный процесс сертификации EASA будет сопровождаться официальным признанием местными авиационными властями, что еще больше укрепит приверженность Академии международным авиационным стандартам.

Таким образом, Silk Way West Airlines, которая сделала эту технологию доступным в Азербайджане, устраняет необходимость для пилотов ездить за границу для обязательного обучения, значительно сокращая расходы и повышая доступность. Более того, сертификация симулятора по стандартам EASA привлечет пилотов и авиакомпаний со всего региона, позиционируя Азербайджан как центр передового опыта в области авиационной подготовки.

Ректор НАА академик Ариф Пашаев отметил, что новый тренажер предоставит высококачественные возможности обучения для пилотов и авиаторов как на национальном уровне, так и во всем мире: «Тренажер не только сыграет важную роль в подготовке студентов, обучающихся по соответствующей специальности в Академии, но и станет ключевым шагом в обучении пилотов и авиаторов Silk Way West Airlines, Azerbaijan Airlines и других перевозчиков, эксплуатирующих самолеты Boeing 777 по всему миру путем повышения их навыков и обеспечения соответствия самым высоким стандартам безопасности полетов».

Заур Ахундов, президент Silk Way Group, выступил с речью на официальной церемонии, подчеркнув приверженность авиакомпании делу повышения авиационного совершенства как в Азербайджане, так и во всем мире: «Оснащая Национальную академию авиации современными возможностями обучения, мы инвестируем в будущее авиационных специалистов и пилотов укрепив роль Азербайджана в их международном образовании. Этот тренажер будет служить не только нашим пилотам, но и мировому авиационному сообществу, устанавливая новый стандарт качества и доступности обучения».

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и Boeing 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В соответствии со своей приверженностью принципам устойчивого развития и эффективности, Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой флот восемью новыми современными самолетами, включая четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два Airbus A350F, чтобы лучше удовлетворять глобальные потребности в логистике.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 тыс. тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, в странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и на Американском континенте.

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