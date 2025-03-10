Официальный Баку ответил на необоснованные обвинения Франции

Решительно отвергаем очередные необоснованные обвинения, которые французская сторона предъявляет Азербайджану в попытках скрыть свою провальную политику на заморских территориях и усилия по продолжению своего колониального прошлого.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя необоснованные утверждения против Азербайджана, озвученные министром по делам заморских территорий Франции Мануэлем Вальсом во время интервью телеканалу BFMTV.

Он отметил, что абсурдные обвинения, выдвинутые против Азербайджана Мануэлем Вальсом, который пропагандирует колониальную политику Франции и утверждает, что эта страна существует “в 3 океанах и на 5 континентах”, являются не чем иным, как очередным проявлением неспособности Франции смириться с потерей своих позиций на "заморских территориях".

Министр Мануэль Вальс, описывающий свою страну как "уникальную державу", и сам признает, насколько слабы его аргументы перед лицом актов насилия, происходящих на заморских территориях Франции, и подавления движения народов, требующих независимости", - добавил представитель МИД.

По его словам, мнение министра Мануэля Вальса относительно готовности Франции пожертвовать такими понятиями, как свобода мысли и независимость, когда на карту поставлены ее "стратегические интересы", на самом деле указывают на двойные стандарты этой страны.

"Требуем, чтобы Франция прекратила свою необоснованную клеветническую кампанию против нашей страны", - сказал А.Гаджизаде.

Источник: Trend