Энергетическая архитектура Зангезурского коридора: Нахчыван становится стратегическим узлом региона

Последовательно реализуя масштабные инфраструктурные проекты геоэкономического значения, Азербайджан формирует новую энергетическую архитектуру региона, расширяя «зону зеленой энергии» и укрепляя стратегическую роль Зангезурского коридора.

Эти инициативы одновременно стимулируют экономический рост страны и укрепляют ее международный статус как надежного поставщика и транзитного хаба электроэнергии.

Одна из ролей в этой стратегии отводится Нахчывану как ключевому звену Зангезурского коридора. Очередным ее практическим выражением стало сегодняшнее подписание в Министерстве энергетики Азербайджана контрактов на строительство в Нахчыване солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 50 МВт.

В рамках этих проектов СЭС «Шамс 1» (25 МВт) и «Гарби Уфуг» (25 МВт) создаются новые генерирующие мощности, которые одновременно формируют основу для интеграции Нахчывана в единую энергетическую систему страны и расширяют возможности для экспорта электроэнергии в соседние регионы. Решения приняты по итогам встречи, посвященной развитию автономной республики как «зоны зеленой энергии».

В частности, в рамках проекта СЭС «Шамс 1» мощностью 25 МВт между правительством Азербайджана, ОАО «Азерэнержи» и ООО CEI Nakhchivan подписаны инвестиционное соглашение, договор купли-продажи электроэнергии и договор о подключении к сети. Аналогичный пакет документов заключен с ООО Enerso по проекту СЭС «Гарби Уфуг» мощностью 25 МВт. Ожидается, что реализация данных проектов позволит ежегодно производить в общей сложности 122 млн 122 млн кВт/ч электроэнергии. Это обеспечит экономию 26 млн кубометров газа и сокращение выбросов углекислого газа на 57 тысяч тонн.

С точки зрения энергетической архитектуры региона речь идет не только о наращивании генерации, но и о структурной трансформации энергобаланса Нахчывана с расширением доли альтернативных источников энергии. Эти меры усиливают стратегическое видение президента Ильхама Алиева, обозначившего формирование «зоны зеленой энергии» как один из основных элементов долгосрочного развития страны.

«Широкое применение возобновляемых источников энергии с целью укрепления энергетической безопасности Нахчыванской Автономной Республики, ускорения устойчивого социально-экономического развития и превращения региона в центр производства и экспорта энергии является одним из приоритетных направлений стратегического курса главы государства. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии в Нахчыване составляет 44%, а в производстве — 36,4%. Солнечные электростанции "Шамс 1" и "Гарби Уфуг" с общим объемом инвестиций более 60 миллионов манатов, являющиеся первыми примерами частных инвестиций в сфере возобновляемой энергетики в Нахчыване, внесут важный вклад в формирование модели "зеленого развития" в регионе», - заявил на встрече министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Глава «Азерэнержи» Баба Рзаев в свою очередь отметил важность солнечных электростанций с точки зрения повышения устойчивости энергоснабжения Нахчывана и удовлетворения растущего спроса, особенно в летние месяцы.

Министр экономики Нахчыванской АР Казым Гусейналиев высоко оценил роль новых проектов в реализации богатого потенциала солнечной энергии стратегически важного экономического региона страны. Было отмечено, что создание новых мощностей даст импульс экономическому развитию и будущему экспорту энергии в соседние страны и Европу.

В совокупности новые СЭС формируют основу для долгосрочного экономического роста и устойчивой энергетической инфраструктуры, а также усиливают энергетический потенциал Зангезурского коридора - способствуя интеграции энергосистем, повышая надежность энергоснабжения и создавая широкие возможности для экспорта электроэнергии из Нахчывана.

С этой призмы важен еще один стратегический проект. Речь идет о строительстве Зангезурской линии электропередачи (ЛЭП) - одного из крупнейших энергетических проектов в истории страны. Проект, реализуемый по поручению главы государства, не только укрепляет национальную энергосистему, но и закладывает основу международного коридора Азербайджан–Турция–Европа, способного существенно изменить энергетический баланс региона.

По проекту, на первом этапе «Азерэнержи» прокладывает двухцепную высоковольтную линию 330 кВ длиной 74 км от Джебраила до Агбенда и параллельно 105-километровую ЛЭП от Нахчывана до Ордубада с пропускной способностью 1000 МВт. В Нахчыване создаётся новая подстанция 330 кВ на площади 49 га. На следующем этапе будет построена дополнительная 44-километровая линия вдоль Зангезурского коридора, а также 230-километровая ЛЭП 400 кВ из Нахчывана в Турцию с первой в стране преобразовательной подстанцией 400 кВ.

Данный проект имеет чрезвычайно важное значение для энергетической независимости Нахчывана. Новая инфраструктура обеспечит полную интеграцию автономной республики в национальную энергосистему, создаст автономные возможности регулирования нагрузки и частоты, а также повысит надежность передачи электроэнергии и снизит риски аварийных ситуаций.

Кроме того, Зангезурская ЛЭП открывает прямой доступ Азербайджана к европейским энергетическим рынкам, укрепляя статус страны как надежного поставщика энергии и партнера для Европы. Интеграция национальных и международных энергосистем создаёт условия для устойчивого экспорта, балансировки нагрузок и развития технологического потенциала страны.

Экономический эффект проекта масштабен - стимулируется развитие отечественной энергетической и строительной отраслей, создаются рабочие места, внедряются современные инженерные решения. Одновременно открываются возможности для дальнейшего инвестирования в возобновляемую генерацию и расширение «зоны зеленой энергии».

Таким образом, Нахчыван постепенно превращается в стратегический центр производства и экспорта электроэнергии, демонстрируя успешную синергию государственной политики и частных инвестиций. Эти инициативы иллюстрируют, как энергетические проекты становятся инструментом не только локального развития, но и региональной геоэкономической стратегии.

В долгосрочной перспективе оба новых проекта в Нахчыване - солнечные электростанции и Зангезурская ЛЭП формируют комплексную стратегию энергетической трансформации Азербайджана, сочетающую национальные и международные приоритеты. Они повышают энергетическую безопасность, создают новые экономические и технологические возможности и закрепляют роль страны как одного из ключевых энергетических центров Евразии.





