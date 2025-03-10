Женщина обманула десятки мужчин, притворившись их девушкой и попросив взять ипотеку

В Китае местную жительницу подозревают в мошенничестве — она убедила десятки мужчин, которые считали себя ее партнерами, взять в ипотеку квартиры, чтобы заверить в серьезности своих намерений в отношениях.

Об этом сообщает Sina.cn.

По словам одного из мужчин, назвавшего себя жертвой аферистки, он нашел женщину, представившуюся как Лю Цзя, на сайте знакомств. У них завязались романтические отношения. Потерпевший утверждает, что как только они начали обсуждать потенциальный брак и возможность съехаться, Лю Цзя начала продвигать идею о покупке жилья. Она заявила, что отказывается съезжаться без покупки партнером недвижимости. Аферистка убеждала мужчину, что тоже поучаствует в сделке, но на этапе подписания документов придумала отговорку. После оформления ипотечного кредита «возлюбленная» пропала.

По аналогичной схеме были обмануты еще 35 мужчин. Все они утверждают, что после подписания документов о получении кредита на жилье, их «возлюбленная» бесследно исчезла.

Правоохранители подозревают, что в мошеннической цепочке могут быть задействованы застройщики и агенты по недвижимости, заинтересованные в подобных сделках.

Источник: Gazeta.ru