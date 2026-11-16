Измена, шпионский скандал и отставка: что происходит вокруг главы Nvidia

Один из самых влиятельных руководителей мировой технологической индустрии неожиданно покинул собственную компанию, которую возглавлял более 30 лет.

История вокруг Дженсена Хуанга, сооснователя и бывшего генерального директора Nvidia, началась с публикаций о его предполагаемых отношениях с китайской бизнесвумен, которую американские спецслужбы подозревают в связях с разведкой КНР. Однако на этом история не закончилась. Пока Nvidia пытается стабилизировать ситуацию и найти нового руководителя, появляется все больше новых деталей в этой истории. Разбираемся, как развивались события и к каким последствиям они привели одну из самых дорогих технологических компаний мира.

Совет директоров инициировал независимое расследование.

В первую очередь, совет директоров сформировал специальный комитет из независимых членов, который должен был изучить имеющуюся информацию и оценить возможные риски для компании и национальной безопасности США. При этом в первоначальном заявлении Nvidia подчеркнула, что не располагает основаниями полагать, будто корпоративные секреты или интересы национальной безопасности уже пострадали.

10 ноября стало известно, что независимые члены совета директоров привлекли юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения полноценного расследования. Работу возглавил бывший исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Х. Ким.

Таким образом, ситуация перестала ограничиваться личной жизнью руководителя, ведь под проверку попали обстоятельства его контактов с представителями компании Megaspeed, характер деловых отношений и возможные последствия для системы корпоративного управления Nvidia.

Появились сообщения о других внебрачных связях.

Пока совет директоров изучал обстоятельства отношений Хуанга с китайской бизнесвумен, в американских СМИ появились новые публикации.

11 ноября The New York Times сообщила о предполагаемой связи Хуанга с Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения, которая, по сведениям издания, непосредственно подчинялась ему. Газета ссылалась на пятерых бывших и действующих сотрудников компании. В публикации также утверждалось, что Хуанг и Пауэлл проявляли близость во время конференции Nvidia в Сан-Хосе в марте 2026 года. Ни сам Хуанг, ни Пауэлл, ни представители компании публично не подтвердили эти сведения.

Тем не менее, 12 ноября Reuters сообщило еще об одной предполагаемой интимной связи бывшего руководителя с сотрудницей Nvidia. Агентство ссылалось на двух собеседников, знакомых с ситуацией, однако не стало раскрывать имя женщины. Именно на фоне этих публикаций давление вокруг его дальнейшего пребывания во главе компании значительно усилилось.

Хуанг покинул Nvidia после 33 лет руководства.

12 ноября Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров. Решение вступило в силу немедленно.

Хуанг возглавлял компанию с момента ее основания в 1993 году вместе с Крисом Малаховски и Кертисом Праймом. За это время Nvidia превратилась из производителя графических процессоров в одного из главных поставщиков аппаратных решений для искусственного интеллекта.

В официальном сообщении компания не назвала конкретную причину ухода предпринимателя, ограничившись благодарностью за его многолетний вклад в развитие бизнеса и технологической отрасли.

Вместо Хуанга временно руководить Nvidia назначили финансового директора Колетт Кресс, работающую в компании с 2013 года. Она сохранила должность финансового директора и одновременно приступила к исполнению обязанностей генерального директора до назначения постоянного преемника.

Кроме того, совет директоров впервые назначил отдельного председателя. Им стал Харви К. Джонс, предприниматель и инвестор, входящий в совет директоров Nvidia с 1993 года.

Скандал затронул не только Nvidia, но и вопросы национальной безопасности США.

Одним из наиболее серьезных последствий истории стали вопросы о возможном влиянии личных контактов руководителя Nvidia на американскую политику экспортного контроля.

Компания занимает ключевое положение на мировом рынке ускорителей искусственного интеллекта. Ее продукция используется крупнейшими технологическими корпорациями, облачными платформами и исследовательскими лабораториями. На этом фоне возможные контакты Хуанга с человеком, которого американская разведка подозревает в работе на Китай, вызвали обеспокоенность в Вашингтоне.

12 ноября генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что Министерство юстиции пока не пришло к выводу о том, сотрудничала ли Элис Хуанг с китайским правительством. Он подтвердил, что Федеральное бюро расследований изучает соответствующие сообщения.

Президент Дональд Трамп также высказался по поводу ситуации. Он сообщил, что разговаривал с Хуангом, и назвал его «достойным человеком», однако подчеркнул, что окончательная оценка ситуации зависит от того, подтвердятся ли подозрения в отношении женщины.

Параллельно американские законодатели начали требовать дополнительных разъяснений относительно соблюдения Nvidia экспортных ограничений и возможных связей компании с организациями, фигурирующими в расследованиях. Отдельное внимание привлекла ситуацию вокруг Megaspeed. Власти Сингапура ранее расследовали деятельность компании и изучали возможные нарушения при поставках оборудования. При этом сингапурская сторона уточняла, что ее расследование не касалось шпионажа.

Китай, в свою очередь, отверг обвинения в попытке использовать личные отношения для получения доступа к американским технологическим разработкам.

Акции Nvidia оказались под давлением

Кризис руководства совпал с периодом серьезной волатильности на фондовом рынке. 12 ноября, после объявления об уходе Хуанга, акции Nvidia завершили торговую сессию снижением на 4,3%. В начале торгов падение было значительно более резким, однако позднее бумаги частично восстановили позиции.

По данным Reuters, к 13 ноября стоимость акций компании оказалась более чем на 30% ниже рекордного уровня закрытия торгов, зафиксированного 6 октября. Рыночная капитализация Nvidia за этот период сократилась более чем на 1,8 триллиона долларов.

При этом важно учитывать, что снижение началось еще до публичного объявления об отставке и отражало не только последствия скандала, но и более широкие рыночные факторы. Для инвесторов уход Хуанга стал дополнительным источником неопределенности. Предприниматель на протяжении десятилетий определял стратегическое направление Nvidia, лично представлял ключевые разработки и участвовал в формировании партнерской экосистемы компании.

Поэтому вопрос о том, сможет ли Nvidia сохранить прежние темпы развития без своего основателя, стал одним из главных для рынка.

Совет директоров начал искать преемника, а в числе кандидатов появился глава Arm.

После отставки Хуанга Nvidia приступила к поиску постоянного генерального директора. 13 ноября Financial Times сообщила, что совет директоров компании обратилась к руководителю британского производителя микросхем Arm Рене Хаасу, рассматривая его в качестве одного из возможных преемников.

Хаас хорошо знаком с Nvidia: до перехода в Arm он семь лет работал в компании, где занимал руководящие должности и отвечал за направление вычислительных продуктов.

Однако Nvidia поспешила уточнить, что формальных контактов с потенциальными кандидатами пока не проводила. Совет директоров назвал обсуждение конкретных имен преждевременным и сообщил, что находится на этапе выбора внешней компании для организации поиска нового руководителя.

15 ноября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Nvidia следует рассмотреть кандидатуры за пределами собственной организации. По его мнению, обстоятельства ухода Хуанга требуют серьезных изменений в руководстве и корпоративной структуре.

Бессент также призвал совет директоров и привлеченных юристов в течение десяти дней предоставить ответы на вопросы о корпоративной культуре соблюдения экспортных ограничений.

Сотрудники, инвесторы и Илон Маск выступили за возвращение Хуанга.

Несмотря на отставку, часть технологического сообщества не согласилась с решением совета директоров.

14 ноября стало известно о масштабной кампании в поддержку возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора. Открытое письмо, адресованное совету директоров Nvidia, подписали представители технологической индустрии, сотрудники компании, бывшие работники и акционеры.

По данным TechCrunch, к субботе обращение собрало более 115 тысяч подписей. Среди наиболее известных сторонников — глава Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Epic Games Тим Суини, руководитель Y Combinator Гарри Тан и глава Replit Амджад Масад.

Авторы обращения считают, что решение об уходе Хуанга было принято без достаточной прозрачности и требуют восстановить его в должности на время независимого расследования.

Они также настаивают на объективной проверке обстоятельств произошедшего и предоставлении акционерам более подробной информации о причинах кадрового решения.

В числе подписавших обращение оказались и сотрудники Nvidia. По данным организаторов кампании, тысячи действующих работников компании поддержали инициативу.

Хуанг рассматривает возможность возвращения.

15 ноября Financial Times сообщила, что сам Дженсен Хуанг обсуждал со своими доверенными лицами возможность возвращения на пост генерального директора Nvidia.

По информации издания, его союзники в Кремниевой долине формируют специальную группу, которая намерена добиваться пересмотра решения совета директоров. Они также планируют заручиться поддержкой представителей администрации США.

Один из сторонников предпринимателя сообщил Financial Times, что инициатива получила поддержку самого Хуанга.

Однако возможное возвращение сталкивается с серьезными препятствиями. В частности, министр финансов США Скотт Бессент выступил за назначение внешнего кандидата и заявил о необходимости масштабной перестройки руководства.

Кроме того, независимое расследование совета директоров Nvidia еще не завершено. Сам факт обсуждения возвращения не означает, что компания готова пересмотреть принятое решение.

Nvidia готовится к первому финансовому отчету после отставки основателя.

Следующим важным испытанием для компании станет публикация финансовых результатов за третий квартал 2027 финансового года, запланированная на 17 ноября после закрытия американского фондового рынка.

Это будет первый крупный финансовый отчет Nvidia после ухода Хуанга, поэтому внимание инвесторов будет сосредоточено не только на показателях выручки и прибыли, но и на заявлениях нового руководства.

Ранее компания прогнозировала квартальную выручку примерно на уровне 108 миллиардов долларов. Рыночные ожидания были несколько выше.

Временно исполняющая обязанности генерального директора Колетт Кресс также обратилась к сотрудникам, признав, что компания переживает исключительно сложный период. Она поблагодарила коллектив за профессионализм и призвала продолжать работу, подчеркнув, что сотрудники остаются главной силой Nvidia.

Общую встречу с персоналом руководство запланировало на 18 ноября. Ожидается, что на ней будут подробнее обсуждаться дальнейшие планы компании.

Пока Nvidia пытается справиться с последствиями одного из крупнейших управленческих кризисов в своей истории, остаются открытыми сразу несколько вопросов. Так завершится ли расследование без новых обвинений, кто станет постоянным генеральным директором и действительно ли Дженсен Хуанг сможет вернуться в компанию, которую создавал более трех десятилетий назад?