ЕС принял новые антироссийские санкции

Евросоюз расширил санкционные списки против России, следует из заявления Совета ЕС.

Санкции ввели против:

Компании «ТАИФ-НК», занимающейся производством нефтепродуктов, а также дочернего предприятия ННК — «ННК-Ойл». Кроме того, в санкционный список включены «ННК-Северная нефть», «ННК-Сахалинморнефтегаз», а также структуры, связанные с «Татнефтью», — «Ямбулойл», «Калмтатнефть», «Татнефть-НАО».

Оператора строящегося комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге — компании «РусХимАльянс» — и одного из ее акционеров — «РусГазДобычи». Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют «Газпром» и «РусГазДобыча» (оператор — «РусХимАльянс», на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и «РусГазДобыче»). Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для него выступит газ Надым-Пур-Тазовского района. На конец июня 2026 года комплекс в Усть-Луге был построен на 80%.

Платежного сервиса «ЮMoney» и нескольких банков. Под ограничения подпали КБ «Юнистрим», «СПБ Банк», «Морской банк», «Солид Банк», «Датабанк», банк «Снежинский», а также несколько других кредитных организаций. Всего в санкционный список включены 47 российских банков. Кроме того, санкции введены в отношении двух небанковских кредитных организаций — «ЮMoney» и «Петербургского расчетного центра».

Московского НПЗ, «Газпром нефтехим Салавата» и Омского НПЗ.

Киришского НПЗ.

Хабаровского и Саратовского НПЗ, «Орскнефтеоргсинтеза», Ильского и Новошахтинского НПЗ.

«РусХимАльянса» и «РусГазДобычи».

Источник: ТАСС