Токаев объявил служебное взыскание главе МВД Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил служебное взыскание главе МВД Ержану Саденову из-за просчетов при задержании главы фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и главы национальной железнодорожной компании "Казакстан темир жолы" Елжаса Отыншиева на прошлой неделе, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров.

Ранее в понедельник Токаев снял с занимаемой должности главу комитета нацбезопасности Казахстана Ермека Сагимбаева. Комитет национальной безопасности Казахстана 12 ноября сообщил, что председатель правления фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и руководитель национальной железнодорожной компании "Казакстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги") Елжас Отыншиев были задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления.

"При принятии решения об отправке в отставку Ермека Сагимбаева глава государства, конечно, учел и задержание фигурантов коррупционного инцидента. По мнению президента, силовиками были допущены просчеты. В связи с этим служебное взыскание было объявлено и министру внутренних дел Ержану Саденову", - говорится в сообщении, передает Казинформ.

Пресс-секретарь президента Казахстана подчеркнул, что главе МВД Саденову указано на необходимость усиления воспитательной работы среди рядового и офицерского состава полиции.

Он также отметил, что Токаев принял решение об освобождении Ермека Сагимбаева от должности председателя КНБ в связи с его переходом на другую работу с учетом необходимости ротации кадров управленческого звена с целью успешного решения поставленной президентом задачи реформирования данной спецслужбы.

"В целом, коррупционная суть дела руководителей фонда "Самрук-Қазына" и компании "Казакстан темир жолы" не вызывает сомнения. Она подтверждена действиями фигурантов во время следственных действий", - добавил Смадияров и отметил, что президент изначально был в курсе проводившегося расследования.