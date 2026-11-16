Сахарный диабет: от ранней диагностики до современных методов лечения - ФОТО

Сахарный диабет чаще всего ассоциируется с повышенным уровнем сахара в крови.

Однако последствия заболевания могут затрагивать сердце, почки, сосуды и другие органы. При этом диабет 2 типа способен годами развиваться без выраженных симптомов, поэтому некоторые пациенты узнают о диагнозе уже после появления осложнений.

Сегодня подходы к лечению сахарного диабета меняются. Современная медицина ставит перед собой задачу не только контролировать уровень глюкозы, но и предупреждать осложнения заболевания, защищать сердечно-сосудистую систему и почки, а также улучшать качество жизни пациентов.

Именно новые методы лечения диабета и современные терапевтические подходы стали главной темой международной конференции «II Азербайджано-турецкие дни диабета», которая прошла 14–15 ноября в Баку. Открытие мероприятия состоялось 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом.

В течение двух дней специалисты из Азербайджана и Турции обсуждали последние достижения в лечении сахарного диабета, современные методы инсулинотерапии, терапию без применения инсулина, препараты нового поколения и подходы к профилактике осложнений. Особое внимание также уделили ранней диагностике и подбору индивидуальной стратегии лечения для каждого пациента.

Председатель Азербайджанского общества эндокринологии, врач-эндокринолог Гюлай Гасан подчеркнула, что своевременное выявление диабета играет важную роль в предупреждении заболевания и его осложнений.

«Сахарный диабет 2 типа может развиваться на протяжении многих лет. За это время организм проходит стадии инсулинорезистентности и предиабета. К сожалению, многие пациенты не воспринимают эти состояния всерьёз. Между тем предотвратить заболевание гораздо легче, чем лечить его. Именно поэтому ранняя диагностика имеет огромное значение», — отметила председатель Азербайджанского общества эндокринологии, врач-эндокринолог Гюлай Гасан.

Одной из важных тем конференции стала связь сахарного диабета 2 типа с избыточной массой тела и ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 25% взрослого населения Азербайджана живут с ожирением, а свыше 62% имеют избыточную массу тела или ожирение.

Избыточное накопление жировой ткани может снижать чувствительность организма к инсулину и повышать риск развития диабета 2 типа. Поэтому контроль массы тела рассматривается как важная составляющая комплексного подхода к профилактике и лечению заболевания.

За последние годы возможности лекарственной терапии сахарного диабета значительно расширились. Наряду с традиционными методами лечения применяются современные препараты на основе семаглутида и тирзепатида, в том числе известные под торговыми наименованиями Semavic Next® и Sejaro®. В зависимости от зарегистрированных показаний конкретного препарата такие средства могут применяться при сахарном диабете 2 типа и ожирении.

По словам председателя Азербайджанского общества эндокринологии, врача-эндокринолога Гюлай Гасан, современная терапия предполагает комплексную оценку состояния пациента, а не только контроль уровня сахара в крови.

«Сегодня цель лечения сахарного диабета заключается не только в снижении уровня сахара в крови. При выборе терапии мы учитываем сопутствующие заболевания и осложнения диабета. Например, если у пациента есть ожирение, заболевания сердца или почек, важно подобрать лечение, которое позволит контролировать уровень глюкозы и одновременно благоприятно влиять на течение этих заболеваний», — подчеркнула председатель Азербайджанского общества эндокринологии, врач-эндокринолог Гюлай Гасан.

Наряду с развитием современных методов лечения всё большее значение приобретает их доступность для пациентов. В этом направлении работает и международная биотехнологическая компания GEROPHARM, выступившая одним из партнёров международной конференции «II Азербайджано-турецкие дни диабета».

Компания последовательно развивает эндокринологическое направление в Азербайджане, уделяя внимание расширению возможностей современной лекарственной терапии. Одним из приоритетов GEROPHARM остаётся повышение доступности инновационных методов лечения для пациентов.

Участие GEROPHARM в конференции стало продолжением работы компании по поддержке профессионального медицинского сообщества, развитию обмена опытом между специалистами и внедрению современных подходов к лечению хронических заболеваний.

Одним из ключевых выводов конференции стало понимание того, что современная терапия сахарного диабета не ограничивается контролем уровня глюкозы. Ранняя диагностика, индивидуально подобранное лечение и профилактика осложнений помогают снижать риски, связанные с заболеванием, и улучшать качество жизни пациентов.

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GEROPHARM — международный производитель биотехнологических препаратов в соответствии со стандартами GxP. Компания выпускает препараты, применяемые в таких областях медицины, как неврология, эндокринология, офтальмология, гинекология и урология. Продукция компании пользуется устойчивым спросом среди международного медицинского сообщества 14 стран мира.

В Азербайджанской Республике компания представлена с 2014 года в лице собственного представительства, обеспечивая развитие долгосрочного сотрудничества с медицинским сообществом и пациентами страны. Сегодня компания продолжает развивать направление терапии сахарного диабета и ожирения, расширяя доступ пациентов к современным биотехнологическим препаратам.

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