Дорожная полиция о рисках на дорогах в туман

Исследования показывают, что со снижением видимости вероятность дорожно-транспортных происшествий растет - особенно в туман водители не сразу реагируют на опасность, что в результате может привести к аварии.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Дорожная полиция еще раз предупреждает водителей в связи с рисками на дорогах в туман:

- При снижении видимости на дороге снижайте скорость.

- Избегайте резких маневров.

- Проверьте исправность световых приборов и при необходимости используйте противотуманные фары.

- Не выезжайте на встречную полосу для обгона в зонах с ограниченной видимостью.

В ГУГДП подчеркивают, что пешеходы не должны забывать, что в туман водителям сложнее их заметить, поэтому при выходе на дорогу необходимо быть особенно внимательными и ответственными.

«Помните, движение в условиях тумана требует повышенного внимания и осторожности. Соблюдайте правила и будьте ответственны на дороге ради вашей безопасности», - отметили в Дорожной полиции.