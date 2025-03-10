Арестован сотрудник аппарата Госагентства по туризму

Установлена личность одного из сотрудников Государственного агентства по туризму, привлеченных к следствию.

Служба государственной безопасности Азербайджана в качестве подозреваемого задержала 4 марта сотрудника аппарата Агентства Ниджата Гусейнова.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при исполнении служебных обязанностей. Решением Сабаильского районного суда города Баку в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщалось ранее, Распоряжением Президента Азербайджана председателю Госагентства Фуаду Нагиеву был объявлен строгий выговор за недостатки, допущенные в работе.

Ряд должностных лиц Агентства, в том числе руководитель аппарата Кянан Гасымов и заведующий отделом туристической политики и стратегии Магомед Мурадов, отстранены от занимаемых должностей.

Источник: Report