Поиск выхода из стратегического тупика: Проблема Кипра требует незамедлительного решения

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор

Организация Объединенных Наций 17-18 марта обсудит в Женеве вопрос статуса Кипра на встрече руководителей Республики Кипр, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), а также представителей стран-гарантов Цюрихско-лондонских соглашений в лице Греции, Турции и Великобритании.

Немного истории

Кипр — островное государство в восточной части Средиземного моря, к югу от Анатолийского полуострова. Остров континентально-географически находится в Западной Азии, а геополитически - в Юго-Восточной Европе. Это - третий по численности населения остров в Средиземноморье после Сицилии и Сардинии. Расположен на юге Турции, к востоку от Греции и к западу от Сирии.

Основной этнический состав входившего в состав Османской империи с 1571 года острова Кипр - греки-киприоты и турки-киприоты. После русско-турецкой войны в 1878 году перед Берлинским конгрессом Османская империя и Великобритания заключили секретную Кипрскую конвенцию, в соответствии с которой они вступали в тайный оборонительный союз. Великобритания получала взамен право на оккупацию Кипра и управление им.

В тот период британская администрация на Кипре заигрывает то с греческой, то с турецкой элитами. Именно тогда и начали распространяться идеи Энозиса — присоединения Кипра к Греции.

Энозис - ирредентистское движение «за воссоединение с исторической родиной», а также идейные и военные установки на присоединение к суверенной Греции в XIX-XX веках в регионах с преобладающим греко-христианским населением, находящихся под управлением других государств (в первую очередь Османской империи, позднее Турции, а также Великобритании, Италии, Болгарии, Албании и др.). Условия Энозиса: 1) обеспечить полную независимость греческого народа; 2) включение Тессеры, Эпира, Фессалоники и западной Фракии в состав Греции; 3) включение Эгейских островов в состав Греции; 4) включение двенадцати островов в состав Греции; 5) Включение острова Крит в состав Греции; 6) включение Западной Анатолии в состав Греции; 7) создание греческого государства Понта; 8) присоединение Кипра к Греции; 9) присоединение Имралы Бозджаады к Греции; 10) взятие Стамбула.

В период между двумя мировыми войнами лидеры турок-киприотов, противодействуя лозунгу Энозиса, стали требовать сохранить на Кипре британское господство или возвратить остров Турции. После Второй мировой войны ими был выдвинут лозунг Таксима — раздел острова с последующим присоединением его частей к Греции и Турции, который был поддержан турецкими властями. В 1950 году состоялся плебисцит, бойкотированный турецкой общиной, на котором большинство проголосовало за Энозис (96%).

Избрание Макариоса III архиепископом 20 октября 1950 года Новой Юстинианы и всего Кипра и этнархом (Кипрской православной церкви) возродило идею Энозиса греков-киприотов.

В 1955 году «Национальная организация кипрских борцов» (террористическая организация ЭOKA), состоящая из этнических греков, начала вооруженную кампанию в поддержку прекращения британского колониального правления и объединения Кипра с Грецией. В свою очередь, турки-киприоты создали Турецкую организацию обороны (ТМТ), выступавшую за раздел Кипра.

11 и 19 февраля 1959 года были подписаны Цюрихско-лондонские соглашения между греческой и турецкой общинами Кипра, а также Великобританией, Грецией, Турцией. В соответствии с ними Кипр стал единым независимым государством, а Греция, Турция и Великобритания выступили в качестве держав-гарантов независимости нового государства, а также получили определенные возможности для вмешательства в его внутренние дела. На острове размещались греческий и турецкий военные контингенты, Великобритания, как бывшая метрополия, сохранила за собой два района острова общей площадью 99 кв. миль (256 кв. км) в качестве суверенных баз, ряд других объектов и целый набор привилегий.

Цюрихско-лондонские соглашения легли в основу трех международных договоров - Договора о создании Республики Кипр (Quruluş), Договора о гарантиях (Zəmanət) и Договора о союзе (İttifaq), а также стали основой для разработки проекта Конституции Республики Кипр, которая была принята в 1960 году.

Соглашения и Конституция предусматривали механизм взаимодействия общин в рамках единой системы государственного устройства Кипра: 1) глава государства – грек, его заместитель – турок; 2) наличие права вето, также действовавшего в иностранных делах, обороне и безопасности; 3) трое из десяти членов Кабинета министров - турки; 4) расследование и рассмотрение дел следователями и судьями той общины, к которой принадлежит подозреваемый; 5) 35 членов Палаты представителей – греки, пятнадцать – турки; 6) формирование составов в пропорции: в армии Республики Кипр 60/40, на госслужбе - 70/30 обеих общин; 7) создание двух Советов общин для решения внутренних дел обеих общин (совет взимает налоги на общественные расходы, включая религиозные, образовательные и культурные, он же несет ответственность); 8) обеспечение внутренней безопасности полицией и жандармерией; 9) официальные языки - греческий и турецкий; 10) Греция и Турция оказывают своим общинам на Кипре возможную финансовую помощь в сфере образования и культуры и т.д.

Во время переходного периода накануне объявления независимости Республики Кипр, 13 декабря 1959 года, на острове прошли первые в истории президентские выборы. Победителем, как известно, стал глава Кипрской православной церкви архиепископ Макариос III, набравший 144 501 голос (66,85%). Однако еще 13 ноября 1959 года Макариос, заявив, что «управление островом впервые за восемь веков перешло в руки греков», подтвердил, что его главной целью был Энозис.

Вступлением в силу трех соглашений и Конституции Кипра 16 августа 1960 года была создана независимая Республика Кипр.

На острове сформировался порядок, позволяющий грекам и туркам проживать совместно, самим обеспечивая свою безопасность и управляя внутренними делами

Кипрский кризис и вопрос прав двух общин

30 ноября 1963 года Макариос при наличии конституционного положения о невозможности внесения изменений в Конституцию Кипра, предложил внести в нее 13 поправок, которые фактически сводили на нет все гарантии безопасности для общины турок-киприотов, такие как отмена права вето для вице-президента, принятие решений в представительном органе простым большинством голосов, ликвидация раздельных национальных Советов общин (муниципалитетов). Основная цель – представить мировому сообществу греков как «народ Кипра», а турок – в качестве национального меньшинства.

ЭОКА 21 декабря 1963 года приступила к реализации фазы вооруженных действий по плану Акритас. В эту неделю, получившую название «Кровавое рождество», сотни турок были убиты, тысячи ранены, 30 тыс. турок из 103 сел стали беженцами. Миротворческие силы ООН оказались неспособны обеспечить безопасность на острове. 27 декабря 1963 года военнослужащие трех государств-гарантов начали миротворческую операцию. 30 декабря ими была проведена «Зеленая линия», разделяющая турецкую и греческую общины.

Провокации повторялись и в последующий период, в 1964 и 1967 годах. Обстановка на острове оставалась достаточно напряженной. В июне 1964 года в Вашингтоне был создан план Ачесона, предусматривающий присоединение острова к Греции, который не был реализован. Турки-киприоты на протяжении 11 лет были вынуждены жить в условиях изоляции, отстраненные от возможности участвовать в управлении островом и решении своей судебы.

В ночь с 20-го на 21 апреля 1967 года в Греции произошел государственный переворот. Греческие войска и бронетанковая техника под командованием генерала Стилианаса Партакаса вторглись в Афины. Хунта остановила действие 11 статей Конституции Греции, касающихся гражданских свобод и отмены смертной казни по политическим мотивам. В течение ночи были арестованы 10 000 левых деятелей, депутатов парламента и активистов профсоюзов. Под руководством «Черных полковников» государственный строй Греции обрел нацистский характер, что сказалось и на Кипре.

В свою очередь, на протяжении президентства архиепископа Макариоса террористическая организация Георгиоса Гриваса ЭОКА (под флагом Энозиса) неоднократно предпринимала ликвидировать его, пока не свергла его в результате государственного переворота.

15 июля 1974 года на Кипре произошел военный переворот, инспирированный режимом «Черных полковников» в Греции. Против президента-архиепископа Макариоса выступила и Кипрская национальная гвардия, ему пришлось бежать в Лондон. Контроль над островом перешел к группе радикалов, возглавляемых Никосом Сампсоном ― представителем греческой подпольной организации ЭОКА-Б, известной своим экстремизмом и антитурецкой активностью в прошлом и декларировавшей своей целью присоединение Кипра к Греции.

В 1975 году архиепископ Макариос возвратился на Кипр и вновь занял пост президента, но управлял уже лишь контролируемой греческой общиной южной частью острова.

Ввод турецких войск

Военный переворот и этнические чистки в отношении турок-киприотов вынудили Турцию в целях защиты турецкой общины и в соответствии с Цюрихско-лондонскими соглашениями ввести на остров войска.

Ввод Вооруженных сил Турции на северную часть территории Кипра, начавшийся 20 июля 1974 года, был осуществлен фактически в последние дни правления режима «Черных полковников» (военной хунты) в Греции. Операция по поддержанию мира на Кипре имела кодовое название операция «Аттила». На начальном этапе на остров были введены 10 тысяч турецких солдат, в дальнейшем их численность была доведена до 40 тысяч.

В 1983 году турецкая община в пределах северной части острова (37%) провозгласила Турецкую Республику Северного Кипра.

В настоящее время стороны разделены «Зеленой линией» - буферной зоной ООН, вдоль линии разделения дислоцированы подразделения «голубых касок» ООН. Девять КПП позволяют жителям осуществлять переход из одной части острова в другую.

Греческий Кипр сыграл в свое время роль стартовой площадки для проведения ряда военных операций, в том числе в Афганистане и Кувейте, а впоследствии и места размещения британских военных баз. Вследствие этого он стал незаменимым партнером бывшего «коллективного Запада». На Кипре проживают крупные диаспоры из континентальной части Греции, а также из России и Великобритании. Остров поддерживает активные экономические связи в Ближневосточном регионе.

План Кофи Аннана

В 2002–2004 гг. был разработан план Кофи Аннана, который представлял собой инициативу ООН по урегулированию кипрского конфликта между двумя разделенными народами. Этот документ был создан с учетом предыдущих предложений ООН и представлял собой наиболее детально разработанный план урегулирования за всю предшествующую историю кипрского вопроса. План (программа) был инициирован перед принятием Республики Кипр в ЕС, и эта была последняя попытка объединить остров. План включал в себя следующие основные пункты: 1) создать на Кипре единое государство Объединенную Кипрскую Республику, состоящую из двух автономных частей — греческой и турецкой, которая бы объединяла весь остров (за исключением территории британских военных баз Акротири и Декелия); 2) формирование президиума из шести человек, которые по очереди занимают должность премьер-министра Объединенной Кипрской Республики. Смена на должностях президента и вице-президента — каждые 10 месяцев. Соотношение греков и турок в президиуме следующее: четыре грека и два турка; 3) уменьшение территории турецкой части острова до 28,5% (против 37%, которые занимает ТРСК), а также возвращение 85 000 греческих беженцев в прежние места проживания (в основном в район города Фамагуста).

24 апреля 2004 года на территории Кипра состоялся референдум об объединении острова, по результатам которого около 75% греков-киприотов высказались против плана Аннана, в то время как 65% турок-киприотов его поддержали. Иначе говоря, турки-киприоты высказались за объединение острова, а греки-киприоты – против. Этот факт часто замалчивается определенными силами, которым выгодно продолжение этой межэтнической проблемы.

Кипр стал членом Европейского союза 1 мая 2004 года и единственным государством ЕС, географически полностью находящимся за пределами Европы. В истории нет сослагательного наклонения, однако если бы результаты референдума были положительными, Кипр вошел в состав Евросоюза объединенным. Таким образом, греки-киприоты воспрепятствовали объединению Кипра, что привело к сохранению проблемы.

Будущее острова

В 2014 году вновь возникает беспрецедентный интерес к «кипрскому вопросу». Впервые за 52 года визит на остров совершил действующий американский президент Барак Обама. Имели место визиты и других высокопоставленных лиц из ЕС и США.

Во время саммита 2021 г. по урегулированию на острове с участием лидеров греко-кипрской и турко-кипрской общин, глав МИД трех стран – «гарантов» безопасности Кипра и генерального секретаря ООН руководство турок-киприотов выдвинуло в качестве условия для начала переговоров по урегулированию признание существования на острове двух раздельных государств. Такой подход несколько противоречит предшествовавшим резолюциям СБ ООН, согласно которым на Кипре должна быть сформирована двухзональная и двухобщинная федерация, на чем сегодня настаивает греко-кипрская сторона. Однако он вытекает из результатов референдума 2004 года, на котором греческая община отказалась от объединения. Поэтому позиция турецкой стороны выглядит вполне обоснованной.

Недавно главы греческой и турецкой общин Кипра Никос Христодулидис и Эрсин Татар выразили готовность начать переговоры о будущем разделенного острова заместителю генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Это будут первые подобные переговоры в расширенном формате после провала переговоров о кипрском урегулировании в Кран-Монтане в 2017 году.

В то же время турко-кипрская администрация и Никосия, Афины и Анкара все еще расходятся в своем видении будущего острова. Греческая сторона предлагает вариант объединения острова и создания федеративного государства, турецкая – создание двух независимых государств. С учетом националистических проявлений с греческой стороны второй вариант может быть более приемлемым для исключения эксцессов и обеспечения стабильного мира.

Рассматривая позиции стран-гарантов, следует отметить, что Турция хотела бы развивать свои отношения с Евросоюзом и при этом не навредить продолжающемуся греко-турецкому диалогу. Греция, Великобритания, ООН, Евросоюз и США – сторонники создание двухзональной, двухобщинной федерации на острове.

Урегулирование конфликта могло бы стать поворотной точкой для завершения конфликта и создать прецедент для разрешения других спорных ситуаций, таких как конфликт между Израилем и Палестиной, кульминацией которого стала война в Газе.

В то же время важным фактором, влияющим на необходимость решения конфликта, являются экспортные возможности региона: Кипр - крупнейший поставщик энергоресурсов для Европы и Азии.

Вызывают интерес и запасы природного газа в исключительной экономической зоне Кипра. Проблемой, в частности, является отсутствие согласованных морских границ в рамках проекта сооружения трубопровода от месторождений к побережью Турции.

Кипр также очень полезен для отслеживания электронных коммуникаций в разведывательных целях. Уже несколько десятилетий, как Британия установила на Кипре технику для наблюдения и прослушивания. Этот важнейший пост передает разведданные в США, а в последние пару десятилетий и в государства-члены ЕС.

Все это стимулировало поиск выхода из стратегического тупика, в котором оказался остров, и предполагает необходимость скорейшего разрешения проблемы Кипра.