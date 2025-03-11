Община Западного Азербайджана: Армения не заинтересована в прочном мире в регионе

Провокации против Азербайджана в Армении продолжаются.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА) в связи с антиазербайджанским обращением группы лиц, выдающих себя за «парламентариев», к парламенту одной из зарубежных стран и заседанием некой «комиссии», ведущей работу против Азербайджана.

«Отказ Армении от диалога с Общиной Западного Азербайджана, которая не предприняла никаких шагов против ее суверенитета и хочет лишь мирно вернуться на свои исконные земли, а также создание условий для деятельности на ее территории групп, угрожающих территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, недопустимо.

Все это еще раз свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в прочном мире, а наоборот, стремится создать напряженность в регионе, продолжая политику вооружения», - говорится в заявлении ОЗА.

Община призывает Армению воздержаться от подобных деструктивных действий, препятствующих мирному процессу.