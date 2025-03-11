Токаев: Казахстан рассматривает Азербайджан в качестве надежного стратегического партнера и союзника

Отношения с Азербайджаном имеют для Казахстана важное значение.

Об этом на встрече с министром иностранных дел АР Джейхуном Байрамовым в Астане заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

По сообщению пресс-службы президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил значимость данной встречи для дальнейшего укрепления многогранных межгосударственных связей.

«Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника», – подчеркнул президент Казахстана.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Были также рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.