Информагентство «Туран» обратилось к кредиторам

Находящееся в процессе ликвидации информационное агентство «Туран» обратилось к своим кредиторам.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на газету Государственной налоговой службы при Министерстве экономики – «Vergilər».

Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по следующему адресу: город Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рагимова, дом 186, квартира 24.

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