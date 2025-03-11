В Хачмазе два человека пострадали в серьезном ДТП

В Хачмазском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека.

Как сообщает Report, при столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили Сулейманзаде Илькин Эльмар оглу, 1999 года рождения, и Гулиева Нигяр Джасарат гызы, 2002 года рождения.

Пострадавшие машиной скорой помощи были доставлены в одну из столичных больниц. В ходе обследования девушке диагностировали сочетанную травму, а парню - перелом спинного позвонка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.