Рубио заявил, что США передадут Москве предложение о прекращении огня в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией заявил, что Киев предпринял «позитивный шаг» и выразил надежду, что Россия «ответит взаимностью».
Его слова приводит Reuters.
По его словам, после переговоров двух делегаций в Джидде вопрос о мире находится на стороне России.
Рубио также сообщил, что Вашингтон передаст Москве по нескольким каналам предложения о прекращении огня в Украине.
Госсекретарь выразил надежду, что РФ даст положительный ответ.
Источник: Gazeta.Ru
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