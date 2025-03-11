Рубио заявил, что США передадут Москве предложение о прекращении огня в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией заявил, что Киев предпринял «позитивный шаг» и выразил надежду, что Россия «ответит взаимностью».

Его слова приводит Reuters.

По его словам, после переговоров двух делегаций в Джидде вопрос о мире находится на стороне России.

Рубио также сообщил, что Вашингтон передаст Москве по нескольким каналам предложения о прекращении огня в Украине.

Госсекретарь выразил надежду, что РФ даст положительный ответ.

Источник: Gazeta.Ru