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Рубио заявил, что США передадут Москве предложение о прекращении огня в Украине

First News Media23:10 - 11 / 03 / 2025
Рубио заявил, что США передадут Москве предложение о прекращении огня в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией заявил, что Киев предпринял «позитивный шаг» и выразил надежду, что Россия «ответит взаимностью».

Его слова приводит Reuters.

По его словам, после переговоров двух делегаций в Джидде вопрос о мире находится на стороне России.

Рубио также сообщил, что Вашингтон передаст Москве по нескольким каналам предложения о прекращении огня в Украине.

Госсекретарь выразил надежду, что РФ даст положительный ответ.

Источник: Gazeta.Ru

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