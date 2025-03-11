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Задержаны подозреваемые в избиении водителя и повреждении автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:50 - Сегодня
Задержаны подозреваемые в избиении водителя и повреждении автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В настоящее время в Бинагадинском районном управлении полиции проводится расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлено умышленное повреждение автомобиля Chevrolet и избиение его водителя группой лиц.

Как передает 1news.az, об этом сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эльбрус Ибрагимов.

По его словам, 5 февраля текущего года на территории поселка Бинагади одноименного района столицы на почве возникшей ссоры группа лиц грубо нарушила общественный порядок.

"Используя деревянные биты, они умышленно повредили автомобиль Chevrolet, приведя его в негодность, а затем напали на водителя данной машины, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести.

На основании этой информации в районном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Натиг Мустафакямалов, Вахид Джавадов, Назим Рахманов и Азер Захидли, подозреваемые в совершении этого преступления, были задержаны правоохранителями и привлечены к следствию.

Собранные материалы были представлены в суд для рассмотрения. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу", - добавил он.

11:28

Личности всех участников массовой драки в Баку установлены, они задержаны.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел в ответ на запрос Report, по факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия, передает 1news.az.

Отметим, что в социальных сетях распространилась видеозапись произошедшего.

11:20

В Баку произошла массовая драка.

Как сообщает 1news.az, кадры инцидента распространились в социальных сетях.

На кадрах видно, как группа лиц с дубинками нападает на автомобиль с государственным номерным знаком 99-BZ-500 и избивает водителя, находящегося в нем. Причина произошедшего пока не установлена.

Представляем читателям видео инцидента:

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