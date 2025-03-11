Зеленский выразил готовность к миру

Украина готова к миру, свою готовность прекратить или продолжать конфликт должны показать в России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

«Украина готова к миру, свою готовность закончить войну или продолжать ее должны показать в России», — написал он.

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц также заявил о готовности украинцев к мирному урегулированию конфликта.

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча между представителями Украины и США.

Встреча продлилась девять часов.

Источник: Gazeta.Ru