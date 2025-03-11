Свидетель-армянин на суде над Варданяном: Мины были доставлены по Лачинской дороге из Армении в Карабах

На судебном процессе по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, проживающий в Карабахе армянин Айрапетян Камо Эдуардович дал показания в качестве свидетеля.

В своем показании он сказал, что после прибытия Рубена Варданяна в Ханкенди, на границах территорий, возвращенных Азербайджаном в ходе 44-дневной войны, за его счет были проведены работы по минированию. По его словам, эти мины были доставлены из Армении в Карабах через Лачинскую дорогу. «Армяне, проживающие в Ханкенди, также знали, что работы по минированию на территории Карабаха получила широкий размах после прибытия Рубена Варданяна. В школах, вокруг зданий, в лесах и вблизи пустующих территорий были размещены плакаты информационного характера, связанные с этими минами. Хотя до 44-дневной войны никаких плакатов с минами не было», - добавил свидетель.

Судебный процесс будет продолжен 18 марта.

Источник: АЗЕРТАДЖ