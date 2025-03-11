Ермак подвел итоги переговоров США и Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона заявил, что республика готова согласиться на временное прекращение огня в конфликте с Россией.

Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», — написал Ермак.

Он также сообщил, что США немедленно снимают «паузу» в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Стороны договорились сформировать переговорные группы ради достижения «устойчивого мира», который обеспечит безопасность страны, указал Ермак.

Источник: Gazeta.Ru