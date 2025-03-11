Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

11 марта в Тбилиси председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

На встрече премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил удовлетворение регулярностью контактов и взаимных визитов между нашими дружественными и соседними странами. Премьер-министр напомнил, что за последний год он трижды посещал Азербайджан, и поделился положительными впечатлениями от этих визитов.

Он выразил уверенность, что этот визит председателя Милли Меджлиса будет способствовать дальнейшему расширению связей между нашими странами и парламентами.

На встрече было подчеркнуто, что грузино-азербайджанские отношения успешно развиваются по всем направлениям, отмечалось, что эти отношения основаны на взаимном уважении и доверии и достигли уровня стратегического партнерства. Подчеркивалось, что в основе высоких уровней отношений между нашими странами лежат многовековые дружеские связи между нашими народами, которые всегда жили в атмосфере добрососедства и братства, и эти традиции продолжаются и сегодня.

Сахиба Гафарова передала премьер-министру Грузии искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер-министр Грузии выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за приветствия и добрые пожелания и попросил передать и его приветствия главе нашего государства. По его словам, успешное развитие Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева является примером для многих стран.

В ходе беседы было отмечено, что образцовые политические связи между нашими странами обусловили успешные отношения во всех других областях, в том числе и в экономической сфере. Азербайджано-грузинская дружба и стратегическое партнерство также создали возможность для реализации крупных энергетических и транспортных проектов, которые сегодня стали важным фактором не только на Южном Кавказе, но и в более широком регионе. Также было отмечено значение сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Сахиба Гафарова проинформировала премьер-министра о отношениях широкого сотрудничества, существующих между законодательными органами наших стран.

Отмечалось, что наши парламенты сотрудничают в двустороннем и трехстороннем форматах. Она также подчеркнула важность дальнейшего углубления сотрудничества и в международных организациях.

В ходе беседы была еще раз подчеркнута важность подписанного между нашими парламентами меморандума о сотрудничестве, документ был оценен как новая дорожная карта.

На встрече также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Было также отмечено, что обеспечение постоянного мира и стабильности имеет важное значение для будущего развития региона. Стороны также заявили о недопустимости двойных стандартов, попыток давления на страны, несправедливых и предвзятых подходов.

Источник: АЗЕРТАДЖ