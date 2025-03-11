США и Украина договорились «как можно скорее» заключить договор о минералах

Делегации Соединенных Штатов и Украины на встрече в Джидде договорились оперативно заключить договор о разработке минеральных ресурсов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное Киевом.

«Договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», — говорится в заявлении.

Встреча США — Украина состоялась 11 марта в Джидде.

Источник: Gazeta.Ru