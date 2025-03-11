Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в возрасте 45-50 лет - ФОТО

На заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных статьями УК АР, дал показания свидетель.

Давший показания в качестве свидетеля житель Карабаха армянского происхождения сообщил, что Рубен Варданян приехал в Ханкенди через некоторое время после 44-дневной войны: «Не знаю, из России он приехал или еще откуда».

По его словам, Варданян финансировал группы людей в возрасте 45-50 лет для борьбы против Азербайджана.

«Многие молодые люди, придя, записались в эти группы. Мне было интересно, почему всемирно известный бизнесмен, олигарх Рубен Варданян, — я не говорю, что он мой враг, нет, — оставил свой бизнес и приехал в Карабах», - сказал свидетель.

Он рассказал, что люди за 700–2000 долларов присоединялись к группе и привлекались к военной подготовке.

Далее были оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия в Службе государственной безопасности. Свидетель подтвердил те свои показания.

Судебный процесс продолжится после перерыва.

Источник: АЗЕРТАДЖ