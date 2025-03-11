Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп полагает, что на этой неделе может провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

Незадолго до этого телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе, однако встреча с российским лидером Владимиром Путиным пока не подтверждена. Источник не уточнил, кто именно будет участвовать в переговорах.

Источник: Gazeta.Ru