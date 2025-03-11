США ударили по объектам хуситов впервые с января

Соединенные Штаты совершили серию авиаударов по военным целям хуситов из группировки «Ансар Аллах» впервые с января, когда было подписано соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в йеменском движении.

По данным агентства, американские самолеты атаковали военные объекты хуситов в провинции Ходейда.

В частности, под удар попали склады с оружием и оборудование для навигации беспилотников, находящиеся на территории бывшей военно-морской базы в районе Эль-Катиб, недалеко от порта Ходейда, расположенного на побережье Красного моря.

Источник: Gazeta.Ru