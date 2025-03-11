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Портал ЮАР написал о гуманитарных связях Азербайджана со странами африканского континента

First News Media23:05 - 11 / 03 / 2025
Портал ЮАР написал о гуманитарных связях Азербайджана со странами африканского континента

США - не единственная страна, предлагающая помощь нуждающимся в Африке. Азербайджан также участвует в ряде гуманитарных и образовательных проектов.

К примеру, Фонд Гейдара Алиева реализовал важные проекты в области здравоохранения, социального обеспечения и образования по всей Африке. Среди них - финансовый вклад в развитие Школы африканского наследия и поставка медицинского оборудования в Республику Джибути для развития системы здравоохранения.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом говорится в статье под заголовком «Деятельность Азербайджана в области многосторонней, образовательной и гуманитарной дипломатии в Африке» известной журналистки ЮАР, представителя научных кругов, формирующих общественное мнение в стране, директора мозгового центра Africa Asia Dialogues (Afrasid) Тембисы Факуде, опубликованной на портале Afrasid.

В статье говорится, что Азербайджану удалось снизить уровень безработицы и увеличить социальные расходы, направив большую часть своего богатства на развитие своего народа и экономики страны, что привело к росту экономики республики. В последние два десятилетия бурное экономическое развитие Азербайджана сопровождалось значительным снижением уровня бедности. Повышение социального благосостояния и сокращение неравенства остаются важной целью для Азербайджана. Страна также недавно расширила свое глобальное участие в гуманитарных проектах и продвижении многосторонности. В конце прошлого года в Баку прошла успешная конференция COP29, собравшая 200 стран и принявшая новые обязательства по вопросам изменения климата. На COP29 достижение соглашения об утроении финансирования развивающихся стран стало важным шагом вперед в этом направлении.

Было доведено до внимания, что Азербайджан расширил свое участие в рамках других многосторонних платформ. Страна возглавляла Движение неприсоединения в течение четырех лет, начиная с 2019 года. За время своего председательства Азербайджан выдвинул ряд глобальных инициатив, а также поощрял вовлечение молодежи в движение.

Еще одной важной международной инициативой Азербайджана является ежегодный Шушинский глобальный медиа форум. Целью форума является содействие координации и сотрудничеству между местными и глобальными медиа. Мероприятие служит важной платформой для обсуждения вопросов искусственного интеллекта и честности СМИ, а также других глобальных кризисов, влияющих на журналистику. В форуме, состоявшемся в 2024 году, приняли участие более 150 участников, в том числе известные журналисты.

В то же время, Азербайджан финансирует обучение ряда студентов из разных африканских стран в своих высших учебных заведениях. С момента создания стипендиальной программы ею воспользовались свыше 365 студентов из более чем 30 африканских стран. Эта инициатива позволила способствовать культурному обмену между Азербайджаном и Африкой. Азербайджан также активно обеспечивает африканских врачей и других медицинских работников оборудованием и проводит их обучение.

Правительство Азербайджана реализует множество других гуманитарных проектов по всей Африке. Через Фонд Гейдара Алиева Азербайджан активно оказывает помощь ряду африканских стран. В настоящее время помощь оказывается Судану, Анголе, Чаду и другим странам. Важная часть деятельности Фонда сосредоточена на восстановлении сельскохозяйственных земель, оказании помощи в направлении здравоохранения и разминирования.

Африке нужно больше, поскольку многие страны продолжают переживать экономический застой и спад из-за нехватки квалифицированной рабочей силы и соответствующих технологий для ускорения развития.

Отсутствие технологий означает, что большинство африканских стран и их экономики недостаточно развиты и неспособны добиться необходимого прогресса. Азербайджан также активно участвует в реализации самых передовых проектов, направленных на устранение цифрового неравенства и повышение эффективности государственных услуг в Африке. Азербайджан оказывает соответствующую помощь африканским странам в улучшении услуг в государственном секторе посредством ASAN xidmət, который является передовым государственным учреждением, занимающимся хорошим управлением, которое создает простые возможности для граждан страны пользоваться государственными услугами по инициативе Азербайджана.

В результате следует отметить, что появление провалов в мировой политике и распад альянсов приводят к созданию определенного вакуума. Действительно, Соединенные Штаты и многие европейские страны несут историческое бремя и отсутствие доверия к Африке. Готовясь к переустройству мира, континент нуждается в новых партнерах. Скорее всего, одним из таких партнеров становится Азербайджан.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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