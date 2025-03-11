В США выступили за поправки, делающие сына Трампа Бэррона его преемником

Порядка 40% сторонников республиканской партии Соединенных Штатов выступили за поправки к конституции страны, делающие 18-летнего сына президента Дональда Трампа Бэррона его преемником.

Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на опрос.

«Популярность младшего сына президента Дональда Трампа, Бэррона, среди республиканцев продолжает расти, причем настолько, что некоторые из них даже рассматривают возможность внесения изменений в Конституцию, чтобы позволить ему баллотироваться на пост президента досрочно», — говорится в публикации.

По данным издания, 40% республиканцев поддержали возможность изменения закона, который позволит сыну Трампа начать президентскую кампанию, однако 38% опрошенных высказались против этой идеи и 22% не стали отвечать на поставленный вопрос.

При этом, рассматривая ответы американцев, которые не относятся к республиканской партии, издание выявило, что идею поддерживают лишь 24% опрошенных и 44% выступили против инициативы.

Источник: Gazeta.Ru