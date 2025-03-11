Лица армянского происхождения дали показания в суде над Варданяном: Рубен считал, что сделал добро карабахцам, на самом деле он разрушил их жизнь

11 марта было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как применение пыток, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

На открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

В начале заседания судья Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в данном судебном процессе, их права и обязанности.

Затем обвиняемый Рубен Варданян отметил, что часть ходатайств, поданных им на предыдущих судебных процессах, не была удовлетворена, и выразил протест против коллегии судей, рассматривающих дело.

Защищающий государственное обвинение старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, выражая отношение к ходатайству, сказал, что ходатайство аналогичного содержания было рассмотрено на предыдущих судебных процессах и приняты соответствующие решения. Он также подчеркнул, что, согласно уголовно-процессуальному законодательству Азербайджанской Республики, необходимо установить конкретные обстоятельства протеста против судьи и обосновать его. Несмотря на это, Р. Варданян обосновал свой протест не в соответствии с установленными законодательством обстоятельствами, а тем, что его ходатайства не были удовлетворены. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, это не может считаться основанием для протеста. Поэтому прокурор попросил суд оставить протест без рассмотрения.

Участвовавшие в заседании суда потерпевшие выразили согласие с позицией стороны обвинения.

Председательствовавший на заседании Зейнал Агаев отказал в удовлетворении протеста, поскольку обвиняемый уже в четвертый раз выражает протест против коллегии судей в одном и том же контексте, каждое из указанных им обстоятельств ранее было детально рассмотрено и принято решение и на нынешнем процессе не было представлено никакого нового аргумента и обоснования.

Затем государственный обвинитель Тарана Мамедова задала обвиняемому вопросы о минировании ранее находившихся под оккупацией суверенных территорий Азербайджанской Республики, процессе переброски туда оружия из различных мест, в том числе из Армении, его получении, о том, в каком порядке формировались предназначенные для этого финансовые средства, об участии, поддержке, согласии и разрешениях армянского государства, его руководства и высокопоставленных лиц в данном процессе, а также связях добровольцев и наемников с армянской армией, остававшейся на суверенных территориях Азербайджана, и Арменией.

Обвиняемый отказался отвечать на вопросы.

Далее были допрошены свидетели по делу. Председательствовавший на заседании суда Зейнал Агаев перед допросом разъяснил свидетелям их права и обязанности, предусмотренные законодательством, в том числе обязанность говорить только правду.

Проживающее в Карабахе лицо армянского происхождения Айрапетян Камо Эдуардович, давая показания в качестве свидетеля, сообщил, что Рубен Варданян приехал в Ханкенди через некоторое время после окончания 44-дневной войны.

Отметив, что Р. Варданян спонсировал создание отрядов из людей в возрасте 45-50 лет для того, чтобы сражаться против Азербайджана, финансировал их, он сказал: «В эти группировки записалось много молодых людей. Мне было интересно, почему известный в мире бизнесмен, олигарх Рубен Варданян – я не говорю, что он мой враг, нет – оставил свой бизнес и приехал в Карабах?».

Свидетель сообщил, что после приезда Рубена Варданяна в Ханкенди при его финансировании на границах территорий, которые Азербайджан вернул в 44-дневной войне, проводились работы по минированию. Он отметил, что эти мины были доставлены в Карабах из Армении по Лачинской дороге. «Проживавшие в Ханкенди армяне также знали, что после приезда Рубена Варданяна работы по минированию на территории Карабаха приняли широкий размах. В школах, вокруг зданий, в лесах и вблизи пустырей были размещены информационные плакаты, связанные с этими минами, в то время, как до 44-дневной войны таких плакатов не было», - добавил свидетель.

Он сообщил, что при финансировании со стороны Рубена Варданяна были созданы три военных склада: два - в окрестностях Ханкенди, а один - в Аскеране. Дорогу, ведущую к этим складам, охраняли вооруженные лица. На этих складах действовали военнослужащие армии Армении, а также военные, отобранные в Карабахе. В складах были собраны завезенные Рубеном в Карабах большое количество оружия и боеприпасов, а также квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты. В Ханкенди многим было известно об этом, Рубен Варданян агитировал всех армянских жителей вооружаться и сражаться с азербайджанцами. Цель создания Рубеном Варданяном этих вооруженных отрядов заключалась в ведении борьбы против Азербайджана.

По словам свидетеля, до приезда Рубена Варданяна в Карабах среди армянских жителей серьезно обсуждался вопрос интеграции в Азербайджан, люди старались наладить связи с Азербайджаном. Многие серьезно задумывались о том, чтобы жить в составе Азербайджана и получить гражданство.

Свидетель отметил, что, приехав в город Ханкенди, Рубен Варданян в 2022-2023 годах развернул здесь пропаганду против Азербайджана. «После приезда Рубена Варданяна у армянских жителей усилились враждебные настроения против Азербайджана. Рубен Варданян старался внушить армянам ненависть к азербайджанцам», - сказал он.

Затем показания дал другой свидетель-армянин Григорян Мушег Гургенович.

Свидетель сказал, что после назначения на должность в пресловутом режиме в Карабахе, Рубен Варданян стал собирать отряды наемников. Затем данные лица были привлечены к военным учениям в лагере, расположенном в Ходжалинском районе. «Собрав информацию о специальности тех, кто только что вернулся с военной службы, он привлекал в отряды годных для этого лиц. В основном он привлекал в добровольческие отряды и отряды наемников солдат, имевших военный опыт в радиотехнической сфере. С этой целью он создал на берегу реки в горной и лесистой местности вблизи села Бадара Ходжалинского района, в лагере, ранее принадлежавшем «Федерации спортивного туризма», пункт военных учений и организовал проведение военных учений в основном для недавно демобилизовавшейся молодежи, студентов и учащихся старших классов. Не могу понять Варданяна: если ты делаешь добро для народа, то почему берешься за оружие, закладываешь мины, даешь людям деньги, открываешь лагерь? Если оружие – это хорошая вещь, то забери его к себе домой, пусть твои дети сражаются. Варданян считал, что сделал добро карабахцам, на самом деле он разрушил их жизнь», - подчеркнул свидетель.

На судебном заседании были представлены показания, данные свидетелями в ходе предварительного следствия в Службе государственной безопасности (СГБ). Они подтвердили показания, данные на предварительном следствии.

Затем показания дали потерпевшие. Потерпевший Сайяд Алекберли сказал, что знает Рубена Варданяна из прессы, сообщил, что сам он, подорвавшись на мине, доставленной из Армении и заложенной на суверенной территории Азербайджана, получил увечья. По его словам, это случилось в августе 2023 года, когда он занимался сельскохозяйственными работами в Ходжалы.

Потерпевшие Джалал Гулиев, Ряван Агазаде, Нариман Абышлы, Эльбрус Азимли, Эльмеддин Агаев, Фаиг Азизов, Сахавет Исмаил, Исмаил Гусейнов и Ибрагим Гамидли сообщили, что получили ранения во время военной службы в Кяльбаджаре.

Все потерпевшие попросили суд приговорить обвиняемого Рубена Варданяна к самому суровому наказанию.

Очередное заседание суда назначено на 18 марта.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Источник: АЗЕРТАДЖ