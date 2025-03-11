 Вучич предупредил о риске переворота в Сербии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Вучич предупредил о риске переворота в Сербии

First News Media00:30 - Сегодня
Вучич предупредил о риске переворота в Сербии

Протестующие планируют 15 марта захватить ряд госструктур, включая здания парламента, радио и телевидения Сербии и Конституционного суда, заявил президент Сербии Александар Вучич.

Вучич сообщил, что протестующие, среди которых студенты и сторонники оппозиции, намерены 15 марта силой захватить государственные учреждения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что до попытки так называемой «цветной революции» в Сербии осталось пять дней. Цель протестующих, по его словам, – вынудить руководство страны принять переходное правительство.

Вучич подчеркнул, что захват зданий парламента, радио и телевидения Сербии и Конституционного суда является частью плана протестующих. Он предупредил, что участники беспорядков будут задержаны полицией и получат длительные тюремные сроки. Президент Сербии категорически заявил, что не согласится на создание переходного правительства, и подчеркнул свою решимость защищать государственные интересы.

В своей речи, транслировавшейся агентством «Танюг», Вучич подчеркнул, что протестующие не смогут свергнуть его, так как это приведет к противостоянию с армией, он не отдаст государство «лжецам».

«Пока я жив, не соглашусь ни на какое переходное правительство, никаких чудес, которые они требуют. Должны будут меня убить, по-другому не получится, это мой завет сербскому народу», – заявил Вучич.

Поделиться:
188

Актуально

Общество

«Əsir Gilavar…» В Азербайджан пришел Yel çərşənbəsi

Политика

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Аргентине в связи с жертвами ...

Политика

В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений ...

Политика

Президент Северной Македонии прибыла с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

В мире

Вучич предупредил о риске переворота в Сербии

Ватикан заявил, что Папа Франциск преодолел критическую фазу

Кир Стармер еще раз соберет мировых лидеров на встречу по поддержке Украины

Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на X

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп остался разочарован встречей Карла III с Зеленским

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему «Возрождение Карабаха: история Азербайджанского ренессанса» - ФОТО

Трамп попросил Путина стать посредником на переговорах с Ираном

Знатока Ровшана Аскерова в России переобъявили в розыск

Последние новости

Вучич предупредил о риске переворота в Сербии

Сегодня, 00:30

«Əsir Gilavar…» В Азербайджан пришел Yel çərşənbəsi

Сегодня, 00:01

Ватикан заявил, что Папа Франциск преодолел критическую фазу

10 / 03 / 2025, 23:55

В Нефтчале четыре члена одной семьи отравились угарным газом

10 / 03 / 2025, 23:40

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Аргентине в связи с жертвами наводнения

10 / 03 / 2025, 23:25

Телеканал CNN Türk подготовил репортаж на тему возвращения в Западный Азербайджан - ФОТО

10 / 03 / 2025, 23:10

Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

10 / 03 / 2025, 22:55

Кир Стармер еще раз соберет мировых лидеров на встречу по поддержке Украины

10 / 03 / 2025, 22:40

Аркадий Гукасян признал в суде, что в Карабахе не было никаких проблем, связанных с армянским языком

10 / 03 / 2025, 22:35

В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

10 / 03 / 2025, 22:20

Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на X

10 / 03 / 2025, 22:10

Рубио: дата встречи Путина и Трампа еще не определена

10 / 03 / 2025, 22:00

Президент Северной Македонии прибыла с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

10 / 03 / 2025, 21:35

Хикмет Гаджиев встретился с официальными лицами Британии

10 / 03 / 2025, 21:30

Зеленский во время выступления извинился за отсутствие костюма - ВИДЕО

10 / 03 / 2025, 21:15

Женщина обманула десятки мужчин, притворившись их девушкой и попросив взять ипотеку

10 / 03 / 2025, 21:00

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

10 / 03 / 2025, 20:45

Эрдоган рассказал о встрече с президентом Ильхамом Алиевым

10 / 03 / 2025, 20:30

Польский лидер заблокировал новый порядок утверждения результатов президентских выборов

10 / 03 / 2025, 20:20

Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову Орденом «Дружбы»

10 / 03 / 2025, 20:05
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55