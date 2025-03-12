 LANDAU School представляет обновленный брендинг и объявляет набор учеников на следующий учебный год! – ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

LANDAU School представляет обновленный брендинг и объявляет набор учеников на следующий учебный год! – ФОТО - ВИДЕО

First News Media15:19 - Сегодня
LANDAU School представляет обновленный брендинг и объявляет набор учеников на следующий учебный год! – ФОТО - ВИДЕО

LANDAU School уже много лет внедряет инновационные подходы в образовании, предоставляя обучение высокого уровня и помогая ученикам раскрыть свой потенциал в полной мере.

В последние годы школа реализовала ряд значимых изменений, направленных на повышение качества образования, улучшение академических результатов и укрепление своих позиций в образовательной сфере.

Ключевые нововведения:

Бесплатная программа продленного дня – Теперь ученики могут выполнять домашние задания прямо в школе, что не только облегчает учебный процесс, но и дает родителям больше свободного времени.

Подготовительная школа для 9-11-х классов — это образовательное учреждение, основанное на курсах, созданное в рамках совместного проекта LANDAU School и Leznik & Co. Она предоставляет ученикам возможность завершить среднее образование и подготовиться к экзаменам DİM, а также к международным вступительным экзаменам (SAT, IELTS, TOEFL) для поступления в ведущие университеты.

Центр подготовки к олимпиадам – Создан для подготовки учеников к международным олимпиадам и соревнованиям. За один год ученики LANDAU School завоевали более 800 медалей, что стало важным подтверждением их академических достижений.

Программа стипендии LANDAU – предоставляет стипендии ученикам, продемонстрировавшим высокие академические достижения, что способствует их дополнительной мотивации и помогает достичь еще более высоких результатов.

Ежегодно в рамках Программы стипендии LANDAU 100 учеников получают возможность обучения на стипендии. Размер стипендии определяется на основе академических достижений и результатов экзаменов.

Ученики, соответствующие установленным критериям, могут получить скидку на обучение до 20%.

Индивидуальные отчеты о прогрессе – Родители могут детально отслеживать образовательное развитие своих детей. Эти отчеты помогают выявлять сильные стороны учеников и области, требующие дополнительного внимания.

Эти нововведения стали результатом стремления школы совершенствовать образовательные процессы и повышать качество предоставляемых услуг.

Благодаря внедренным изменениям уровень удовлетворенности учеников и родителей значительно вырос.

Обновленный бренд: Современный и прогрессивный стиль

В рамках стратегического развития LANDAU School провела ребрендинг, который подчеркивает ее динамичность, современность и инновационный подход в образовании. Новый визуальный стиль школы более четко отражает ее миссию и ценности, демонстрируя приверженность качественному образованию и развитию учеников.

В рамках обновлений была представлена эксклюзивная линия LANDAU Merchandise для родителей и учеников, а также запущен более функциональный и обновленный сайт – landauschool.com.

Эти изменения полностью соответствуют главной миссии LANDAU Schoolраскрывать потенциал каждого ученика и помогать ему строить успешное будущее.

Регистрация на 2025/2026 учебный год уже открыта! Подробности можно узнать на обновленном официальном сайте landauschool.com или по номеру *1908.

На правах рекламы

Поделиться:
358

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного ...

Точка зрения

Талгат Калиев: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана приобретает новые ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 18° тепла

От редакции

От главного редактора

Общество

Незаконная вырубка деревьев нанесла ущерб на сумму 381 тыс. манатов

В Сумгайыте на бульваре обнаружены оружие и боеприпасы

Представитель ЕС обсуждала в Турции азербайджано-армянскую нормализацию

Состоялось открытие XIV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего»

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

Названа причина смерти похудевшего народным средством мужчины - ОБНОВЛЕНО

В школах Азербайджана произошли изменения в расписании занятий

AZAL возобновил рейсы в Москву - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Талгат Калиев: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана приобретает новые измерения

Сегодня, 17:50

В Баку прошел «круглый стол» по развитию национальной модной индустрии - ФОТО

Сегодня, 17:45

Незаконная вырубка деревьев нанесла ущерб на сумму 381 тыс. манатов

Сегодня, 17:38

ОАЭ выступили посредником в вопросе передачи послания Трампа Хаменеи

Сегодня, 17:30

В Сумгайыте на бульваре обнаружены оружие и боеприпасы

Сегодня, 17:25

Представитель ЕС обсуждала в Турции азербайджано-армянскую нормализацию

Сегодня, 17:20

Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

Армения и Нидерланды подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 17:00

Reuters: Россия скептически относится к идее перемирия в Украине

Сегодня, 16:42

Глава МИД Нидерландов предупредил о «российских фейках», способных «внести напряженность» в отношения Иревана и Баку

Сегодня, 16:38

США обсудили с Украиной вопрос о территориальных уступках

Сегодня, 16:36

Эрдоган: Турция становится центром «мирной дипломатии»

Сегодня, 16:34

Состоялось открытие XIV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего»

Сегодня, 16:33

Азербайджанские университеты вошли в число лучших университетов мира по версии QS в 5 предметных областях

Сегодня, 16:19

Почему в Азербайджане ртутные термометры исчезли из аптек? - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Госдеп США анонсировал переговоры с Россией по Украине

Сегодня, 16:10

В Ханкенди сносят «гнездо сепаратистов» - ВИДЕО

Сегодня, 16:05

Вайра Вике-Фрейберга: Любая проблема мирового масштаба должна решаться только путем переговоров

Сегодня, 15:59

Сержу Саргсяну предъявлено новое обвинение

Сегодня, 15:56

Azercell расширяет инициативы в сфере гражданской обороны - ФОТО

Сегодня, 15:51
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00