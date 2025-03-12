LANDAU School представляет обновленный брендинг и объявляет набор учеников на следующий учебный год! – ФОТО - ВИДЕО

LANDAU School уже много лет внедряет инновационные подходы в образовании, предоставляя обучение высокого уровня и помогая ученикам раскрыть свой потенциал в полной мере.

В последние годы школа реализовала ряд значимых изменений, направленных на повышение качества образования, улучшение академических результатов и укрепление своих позиций в образовательной сфере.

Ключевые нововведения:

Бесплатная программа продленного дня – Теперь ученики могут выполнять домашние задания прямо в школе, что не только облегчает учебный процесс, но и дает родителям больше свободного времени.

Подготовительная школа для 9-11-х классов — это образовательное учреждение, основанное на курсах, созданное в рамках совместного проекта LANDAU School и Leznik & Co. Она предоставляет ученикам возможность завершить среднее образование и подготовиться к экзаменам DİM, а также к международным вступительным экзаменам (SAT, IELTS, TOEFL) для поступления в ведущие университеты.

Центр подготовки к олимпиадам – Создан для подготовки учеников к международным олимпиадам и соревнованиям. За один год ученики LANDAU School завоевали более 800 медалей, что стало важным подтверждением их академических достижений.

Программа стипендии LANDAU – предоставляет стипендии ученикам, продемонстрировавшим высокие академические достижения, что способствует их дополнительной мотивации и помогает достичь еще более высоких результатов.



Ежегодно в рамках Программы стипендии LANDAU 100 учеников получают возможность обучения на стипендии. Размер стипендии определяется на основе академических достижений и результатов экзаменов.



Ученики, соответствующие установленным критериям, могут получить скидку на обучение до 20%.



Индивидуальные отчеты о прогрессе – Родители могут детально отслеживать образовательное развитие своих детей. Эти отчеты помогают выявлять сильные стороны учеников и области, требующие дополнительного внимания.

Эти нововведения стали результатом стремления школы совершенствовать образовательные процессы и повышать качество предоставляемых услуг.

Благодаря внедренным изменениям уровень удовлетворенности учеников и родителей значительно вырос.

Обновленный бренд: Современный и прогрессивный стиль

В рамках стратегического развития LANDAU School провела ребрендинг, который подчеркивает ее динамичность, современность и инновационный подход в образовании. Новый визуальный стиль школы более четко отражает ее миссию и ценности, демонстрируя приверженность качественному образованию и развитию учеников.

В рамках обновлений была представлена эксклюзивная линия LANDAU Merchandise для родителей и учеников, а также запущен более функциональный и обновленный сайт – landauschool.com.

Эти изменения полностью соответствуют главной миссии LANDAU School – раскрывать потенциал каждого ученика и помогать ему строить успешное будущее.



Регистрация на 2025/2026 учебный год уже открыта! Подробности можно узнать на обновленном официальном сайте landauschool.com или по номеру *1908.

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