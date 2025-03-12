Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено новое обвинение.

Об этом Общественному телевидению Армении сообщили в Генпрокуратуре.

В уголовном производстве, возбужденном по делам о незаконном отчуждении земель, прилегающих к проспекту Исакова и военному пантеону «Ераблур», Саргсяну предъявлено обвинение по 18 эпизодам хищения в особо крупном размере, по двум эпизодам отмывания денег в особо крупных размерах и по трем эпизодам пособничества.

В качестве меры пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде.

Саргсяна также обвиняется в организации хищения около полумиллиарда драмов из госбюджета. Решение суда первой инстанции он был оправдан, однако прокуратура подала апелляцию.