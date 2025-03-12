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Почему в Азербайджане ртутные термометры исчезли из аптек? - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:15 - Сегодня
Почему в Азербайджане ртутные термометры исчезли из аптек? - ВИДЕО

В большинство аптек страны в настоящее время ртутные термометры не поступают.

Как сообщили фармацевты, в продаже имеются только электронные термометры.

«Ртутные термометры не поступают уже два месяца. Их нет в наличии, поэтому мы рекомендуем покупателям использовать электронные аналоги», — пояснили работники аптек.

Доктор Адиль Гейбулла считает, что это может быть связано с нестабильностью на фармацевтическом рынке.

«Ртутные термометры действительно представляют опасность, но люди привыкли ими пользоваться. Проблемы с отсутствием не только градусников, но и некоторых лекарств стали уже привычным явлением. Причина, вероятно, в нестабильности на фармацевтическом рынке», — сказал он.

В свою очередь, в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана уточнили, что импорт лекарств и медицинских изделий в страну осуществляется через различные компании.

Подробнее – в сюжете Baku TV:

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